Охлобыстин указал Губерниеву на его место: "Пусть свой бадминтон комментирует"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ранее позволил себе ряд резких нелицеприятных реплик в адрес разных известных людей. Это возмутило Ивана Охлобыстина.

Например, недавно Дмитрий Губерниев спровоцировал скандал, задав в прямом эфире неуместный и бестактный вопрос "поющей ведущей" Ольге Бузовой, пьёт ли она коньяк с утра. Ещё ранее, припомнил Охлобыстин, комментатор "проклинал Мишу Ефремова", с которым Ивана Ивановича связывает духовное родство (Михаил Ефремов — крёстный отец его старшей дочери Анфисы). Пора бы Губерниеву остепениться, считает Охлобыстин.

На своей странице ВКонтакте актёр поинтересовался, "что за перец этот Губерниев, что лезет везде со своими визгами и его некому остановить"? "Чем он прославился, кроме своих истерик не на свою тему?" — задался резонным вопросом Охлобыстин.

"Нельзя так людей по матери, направо и налево посылать. Хулиганов никто не отменял. Пусть дальше свой бадминтон комментирует и не лезет во взрослую жизнь. Ишь мода пошла — каждый суслик агроном", — пристыдил Иван Иванович не в меру ретивого спортивного комментатора.

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