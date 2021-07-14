Правила свадебного подарка: эксперт по этикету разъяснила нюансы выбора

К вопросу выбора свадебного подарка стоит подходить со всей серьёзностью — во избежание возможных неловких моментов. Помогут в этом несколько несложных правил.

Свадьба — это всегда волнительное и запоминающееся событие в жизни. Логично, что свадебный подарок должен быть уместным и приятным. По умолчанию принято считать, что он дарится обоим молодожёнам — впрочем, близкие друзья или родственники могут делать и отдельные подарки для жениха и для невесты. Предполагается, что близкие люди лучше знают вкусы "молодых" и им легче угадать с подарком, рассказала в эфире "Радио 1" педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

Широко распространена практика дарить на свадьбу деньги — они считаются универсальным подарком. Однако правила этикета гласят, что делать это могут только близкие и только в том случае, если известно, что молодая пара нуждается в финансовой поддержке. Но если не деньги, что же тогда подарить?

Определённо не стоит дарить на свадьбу бронзового коня с крыльями (или даже без крыльев), если вы не уверены, что молодожёны коллекционируют подобный антиквариат. Рекомендуется хорошенько поразмыслить, прежде чем дарить сертификаты на развлечения наподобие прыжка с парашютом: жених и невеста могут придерживаться разных взглядов на экстрим.

Хорошим вариантом будет качественный плед — он пригодится и зимой, и летом, или какой-то другой подарок нейтрального характера. И неплохо было бы поинтересоваться, что собираются дарить другие приглашённые на свадьбу: это позволит избежать однотипных подарков, уточнила эксперт.

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