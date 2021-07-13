Юрист рассказала, при какой температуре воздуха нельзя находиться в офисе

Работники не могут находиться в офисе, если температура воздуха в помещении превышает 28 градусов, заявила в эфире "Вечерней Москвы" юрист Валентина Митрофанова.

Работодатель обязан создать комфортные условия для работы сотрудников: установить кондиционер, закупить вентиляторы. Также он может не допускать сотрудников к выполнению обязанностей, но в этом случае он должен оплачивать им время простоя.

В случае невыполнения требований сотрудники имеют право пожаловаться в трудовую инспекцию или Роспотребнадзор. Инспекция может принудительно потребовать исполнения решений.

Нарушение законодательства в области охраны труда и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия работодателю грозит предупреждение, штраф или административное приостановление деятельности.

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