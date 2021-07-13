Некурящим россиянам хотят увеличить ежегодный отпуск

Некурящим россиянам хотят увеличить ежегодный отпуск. С данной инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.

Граждане, страдающие никотиновой зависимостью, ежедневно тратят на курение до 60 минут, или порядка 20 рабочей дней в календарную года, подчеркнул он. А издержки приходится нести государству и работодателям, сообщает RT.

Хамзаев считает, что поощрение некурящих станет дополнительной мотивацией для курящих сотрудников отказаться от пагубной привычки.

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