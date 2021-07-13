Жителям Подмосковья рассказали, как не стать жертвой мошенников при газификации

В Подмосковье участились случаи мошенничества при подключении газа.

О том, как не стать жертвой аферистов, в интервью телеканалу "360" рассказал генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов.

Мошенники могут потребовать с жителей наличные деньги за социальную газификацию. Однако АО "Мособлгаз" принимает только безналичные платежи.

Он посоветовал жителям Подмосковья, в случае возникновения сомнений, обращаться на горячую линию "Мособлгаза" или на горячую линию "Социальной газификации".

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