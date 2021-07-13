Шендерович ответит перед Евгением Пригожиным в петербургском суде

Пресс-центр компании "Конкорд" опубликовал исковое заявление предпринимателя Евгения Пригожина к радиостанции "Эхо Москвы", а также Алексею Венедиктову, Евгению Белоганову, Виталию Рувинскому и Виктору Шендеровичу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иск также содержит требование о компенсации морального ущерба.

Поводом для иска послужили несоответствующиедействительности заявления Шендеровича в адрес Пригожина, которые были растиражированы в интернете и в эфире радиостанции. Об этом сказано в заявлении пресс-службы "Конкорда".

Бизнесмен требует удалить указанную информацию из публичного доступа, опубликовать опровержение и взыскать с Шендеровича денежную компенсацию за причиненный моральный урон в размере 5 миллионов рублей. Аналогичную сумму бизнесмен намерен получить в качестве компенсации и от учредителя ЗАО "Эхо Москвы".

Ранее Пригожин подал иск к сотрудникам радиостанции за распространение сфабрикованных сведений. Заявление было направлено в столичный Пресненский районный суд.