Эпидемиолог: иммунитет после прививки и после болезни - разные вещи

Иммунитет у человека, переболевшего COVID-19, и у того, кто сделал прививку от этой инфекции, будет по-разному реагировать на проникновение вируса в организм.

Один из множества вопросов по поводу вакцинации от новой коронавирусной инфекции — нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом? Разницу в иммунной реакции организма на вирус у переболевших и вакцинированных объяснила врач-эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина.

"В то время как естественно сформированный иммунитет реагирует на вирус быстрее, чем вакцинальный, тем не менее он защищает лишь от того варианта вируса, которым организм переболел", — приводит слова Ольги Викторовны пресс-служба Видновской РКБ.

То есть тот, кто переболел изначальным, так называемым уханьским коронавирусом, может оказаться уязвимым перед "индийским" штаммом болезни. У вакцинированных такого не происходит. Кроме того, уровень антител у них даже спустя полгода после прививки стабильно сохраняется на порядок выше, чем у переболевших.

"Вакцина сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам. Поэтому прививка формирует более эффективную защиту от коронавируса нового типа", — уточнила врач.

Ещё один важный момент — предсказуемость реакции организма на вирус у вакцинированных. В отличие от них развитие заболевания у непривитого человека может пойти самым неожиданным образом.

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