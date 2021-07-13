EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жена Петросяна показала подросшего сына Вагана в костюме моряка
Максим Галкин показал мускулистую фигуру в плавках
Названа основная версия взрыва в Геленджике
Что вам стоит: получит ли Киев компенсацию за запуск Nord Stream 2
Награждение Андрея Малахова орденом вызвало бурные дискуссии в Сети
Прогноз Союза потребителей: ждем роста цен на продукты
Родственники разыскивают единственную наследницу Нонны Мордюковой
ВОЗ: комбинировать вакцины не стоит - механизм не изучен
Талибы - Турции: уходите из Афганистана или пожалеете

Эпидемиолог: иммунитет после прививки и после болезни - разные вещи

Общество

Иммунитет у человека, переболевшего COVID-19, и у того, кто сделал прививку от этой инфекции, будет по-разному реагировать на проникновение вируса в организм.

Эпидемиолог: иммунитет после прививки и после болезни - разные вещи

Один из множества вопросов по поводу вакцинации от новой коронавирусной инфекции — нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом? Разницу в иммунной реакции организма на вирус у переболевших и вакцинированных объяснила врач-эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина.

"В то время как естественно сформированный иммунитет реагирует на вирус быстрее, чем вакцинальный, тем не менее он защищает лишь от того варианта вируса, которым организм переболел", — приводит слова Ольги Викторовны пресс-служба Видновской РКБ.

То есть тот, кто переболел изначальным, так называемым уханьским коронавирусом, может оказаться уязвимым перед "индийским" штаммом болезни. У вакцинированных такого не происходит. Кроме того, уровень антител у них даже спустя полгода после прививки стабильно сохраняется на порядок выше, чем у переболевших.

"Вакцина сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам. Поэтому прививка формирует более эффективную защиту от коронавируса нового типа", — уточнила врач.

Ещё один важный момент — предсказуемость реакции организма на вирус у вакцинированных. В отличие от них развитие заболевания у непривитого человека может пойти самым неожиданным образом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вакцинация и Клеточный иммунитет работают в тандеме?
Автор: Людмила Черткова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Максим Галкин показал мускулистую фигуру в плавках
Названа основная версия взрыва в Геленджике
Эпидемиолог: иммунитет после прививки и после болезни - разные вещи
Награждение Андрея Малахова орденом вызвало бурные дискуссии в Сети
Прогноз Союза потребителей: ждем роста цен на продукты
Шендерович ответит перед Евгением Пригожиным в петербургском суде
Родственники разыскивают единственную наследницу Нонны Мордюковой
Эфирные масла и их удивительные свойства
ВОЗ: комбинировать вакцины не стоит - механизм не изучен
Талибы - Турции: уходите из Афганистана или пожалеете
Популярное
Российский шоу-бизнес
Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра

Телеведущая Юлия Барановская объяснила, что на ранних стадиях онкология лечится успешнее, чем в запущенной форме.

Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра
На Кубе начался Майдан. Приготовиться России
Южная Америка
На Кубе начался Майдан. Приготовиться России
Мир. Новости мира
"Мы призываем ЕС": Литва придумала, как ответить "режиму Лукашенко"
Экономика и бизнес
Как в Берлине ненароком унизили Зеленского
Василий Амирджанов Казачество вольётся в государственные структуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Максим Галкин показал свои плантации с помидорами-гигантами
Мир. Новости мира
Что вам стоит: получит ли Киев компенсацию за запуск Nord Stream 2
Ксения Собчак назвала причины эмиграции
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала причины эмиграции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников