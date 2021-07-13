Жизнеутверждающие краски: художники поддержали пациентов онкоклиники

Как важно подарить радость людям, которые борются с серьезными болезнями, знают не понаслышке художники проекта СХТО "МИГ". Жизнеутверждающие картины теперь украшают ранее пустые и депрессивные больничные коридоры взрослого отделения Московского онкологического центра.

Выставочный проект СХТО "МИГ" существует уже 6 лет. И все эти годы художники принимали участие в благотворительных акциях.

Первой такой акцией стали "Добрые картинки". Художники рисовали миниатюрные картинки, средства от продажи которых шли на покупку абонементов в бассейн для детей-сирот из Красноармейского интерната.

Художники СХТО "МИГ" также сотрудничают с АНО "Доброделы", Центром социальной помощи многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами. Для этих детей проводятся мастер-классы по живописи.

В рамках благотворительного движения "От всего сердца!" художники СХТО "МИГ" регулярно передавали свои картины в дар для оформления детских домов, домов-интернатов, а также лечебных учреждений.

Партия картин с этой выставки была передана в первую очередь в детское отделение Московского онкоцентра, чтобы маленьким пациентам было легче справиться с волнением и стрессом во время лечебных процедур. Затем художники поддержали своим жизнеутверждающим творчеством и взрослых пациентов.

Стоит отметить, что одна из партий картин также украсила больничные холлы филиала онкологического центра в г. Коломна.

Радует, что желание делать добро заразительно. К набирающему темпы движению стали присоединяться художники из других регионов России и даже зарубежья.

Движение "От всего сердца!" продолжает свою деятельность. Художники СХТО "МИГ" готовят очередные работы для передачи в детские учреждения.