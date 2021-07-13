EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Талибы - Турции: уходите из Афганистана или пожалеете
"Тысячи спасённых жизней": слова Макрона помогли ускорить вакцинацию
COVID-19: удар по печени
Молдавия при Санду: подводные камни новой политики
Капитан Defender получил награду "Защитник Украины"
Леонид Крутаков: Убийство президента Гаити, рост цен в России и другое
Называется - нашёл: как сотрудник посольства США лишил Осташков ж/д указателя
Джеки Чан захотел вступить в компартию Китая, но дома ему не очень рады
Практика личных встреч: Лукашенко и Путин проведут переговоры

Жизнеутверждающие краски: художники поддержали пациентов онкоклиники

Общество

Как важно подарить радость людям, которые борются с серьезными болезнями, знают не понаслышке художники проекта СХТО "МИГ". Жизнеутверждающие картины теперь украшают ранее пустые и депрессивные больничные коридоры взрослого отделения Московского онкологического центра.

картины

Выставочный проект СХТО "МИГ" существует уже 6 лет. И все эти годы художники принимали участие в благотворительных акциях.

картины

Первой такой акцией стали "Добрые картинки". Художники рисовали миниатюрные картинки, средства от продажи которых шли на покупку абонементов в бассейн для детей-сирот из Красноармейского интерната.

Художники СХТО "МИГ" также сотрудничают с АНО "Доброделы", Центром социальной помощи многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами. Для этих детей проводятся мастер-классы по живописи.

В рамках благотворительного движения "От всего сердца!" художники СХТО "МИГ" регулярно передавали свои картины в дар для оформления детских домов, домов-интернатов, а также лечебных учреждений.

Партия картин с этой выставки была передана в первую очередь в детское отделение Московского онкоцентра, чтобы маленьким пациентам было легче справиться с волнением и стрессом во время лечебных процедур. Затем художники поддержали своим жизнеутверждающим творчеством и взрослых пациентов.

Стоит отметить, что одна из партий картин также украсила больничные холлы филиала онкологического центра в г. Коломна.

Радует, что желание делать добро заразительно. К набирающему темпы движению стали присоединяться художники из других регионов России и даже зарубежья.

Движение "От всего сердца!" продолжает свою деятельность. Художники СХТО "МИГ" готовят очередные работы для передачи в детские учреждения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ирина Гусакова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Родственники разыскивают единственную наследницу Нонны Мордюковой
ВОЗ: комбинировать вакцины не стоит - механизм не изучен
Талибы - Турции: уходите из Афганистана или пожалеете
"Тысячи спасённых жизней": слова Макрона помогли ускорить вакцинацию
COVID-19: удар по печени
Молдавия при Санду: подводные камни новой политики
Капитан Defender получил награду "Защитник Украины"
Леонид Крутаков: Убийство президента Гаити, рост цен в России и другое
Болезненные заусенцы: как от них избавиться
Называется - нашёл: как сотрудник посольства США лишил Осташков ж/д указателя
Популярное
Российский шоу-бизнес
Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра

Телеведущая Юлия Барановская объяснила, что на ранних стадиях онкология лечится успешнее, чем в запущенной форме.

Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра
"Мы призываем ЕС": Литва придумала, как ответить "режиму Лукашенко"
Мир. Новости мира
"Мы призываем ЕС": Литва придумала, как ответить "режиму Лукашенко"
Южная Америка
На Кубе начался Майдан. Приготовиться России
Экономика и бизнес
Как в Берлине ненароком унизили Зеленского
Василий Амирджанов Казачество вольётся в государственные структуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Максим Галкин показал свои плантации с помидорами-гигантами
Мир. Новости мира
В Der Spiegel узнали, какую компенсацию Киев хочет за запуск "СП-2"
Ксения Собчак назвала причины эмиграции
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала причины эмиграции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников