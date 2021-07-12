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В России хотят запретить неэкологичный пластик

Общество

В ближайшие 1,5-2 года в России могут запретить неэкологичные виды пластика, сообщил в интервью изданию "Ведомости" генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

В качестве примера такого вида пластика эксперт привёл упаковку для яиц. На 70% она состоит из упльпекарторна, а всё остальное — это вспененный полистирол.

Сейчас рынок по производству более экологичной упаковки расширяется.

Заводы, производящие пульпекартон, не такие капиталоемкие, в отличие от бумажных.

На рынок даже выходят иностранные компании, в частности, компания Huhtamaki (Финляндия) и датская Hartmann (Дания), сообщает телеканал "360".

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В Европе хотят запретить пластик
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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