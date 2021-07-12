Новости из Минпромторга: в ведомстве подготовили проект, который поможет создать "конкурентоспособную продукцию авиационной промышленности". Проще говоря — помочь развитию отечественной авиации.
Уточняется, что проект может быть включён в стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года. Немного цифр:
Комментарий касательно задумки предоставил для "Общественной Службы Новостей" директор Infomost Consulting Борис Рыбак. Он отметил, что звучит всё очень амбициозно — но верится, что называется, с трудом.
"План чрезвычайно амбициозный.
Представить себе, что такое количество самолётов наша авиационная промышленность сможет произвести, трудно. Представить, что их удастся кому-то передать в эксплуатацию, ещё сложнее.
Это сверхоптимистичный взгляд на рынок, сверхоптимистичный взгляд на возможности авиационной промышленности", — высказался эксперт.
При этом строить планируется весьма "сложные" в плане изгибов судьбы самолёты: например, упоминается "МС-21", среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт.
"Судьба основного упомянутого изделия МС-21 сама по себе очень сложная. Напомню, что он ещё даже не прошел сертификацию", — подчеркнул Рыбак.
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