EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вахтанг Кикабидзе стал героем сериала "Сваты"
Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра
Зеленскому понадобилось срочно легализовать марихуану
Мать Аршавина обвинила тяжелобольную Казьмину в неудачах сына
"Домой с победой": как в Италии встречали победителей Евро-2020
Брежнева ещё до Королёвой бегала в лавандовом поле в платье с открытой спиной
Латвийский режиссёр рекомендовал властям "забрать умных людей из России"
"Десять раз это всё опровергли": Песков прокомментировал "перенос" выборов
Волна поёт: что происходит между США и КНР в Южно-Китайском море

Вилами по небу: почему "авиационная" идея Минпромторга слишком оптимистична

Общество

Новости из Минпромторга: в ведомстве подготовили проект, который поможет создать "конкурентоспособную продукцию авиационной промышленности". Проще говоря — помочь развитию отечественной авиации.

Аэропорт Домодедово
Аэропорт "Домодедово"

Вперёд и вверх: какую "траекторию" придумали

Уточняется, что проект может быть включён в стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года. Немного цифр:

  • выделить хотят 244 млрд рублей;
  • выпустить планируют 735 гражданских самолётов.

Комментарий касательно задумки предоставил для "Общественной Службы Новостей" директор Infomost Consulting Борис Рыбак. Он отметил, что звучит всё очень амбициозно — но верится, что называется, с трудом.

Вилами по небу: в чём заключается проблема

"План чрезвычайно амбициозный.

Представить себе, что такое количество самолётов наша авиационная промышленность сможет произвести, трудно. Представить, что их удастся кому-то передать в эксплуатацию, ещё сложнее.

Это сверхоптимистичный взгляд на рынок, сверхоптимистичный взгляд на возможности авиационной промышленности", — высказался эксперт.

МС-21
МС-21

При этом строить планируется весьма "сложные" в плане изгибов судьбы самолёты: например, упоминается "МС-21", среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт.

"Судьба основного упомянутого изделия МС-21 сама по себе очень сложная. Напомню, что он ещё даже не прошел сертификацию", — подчеркнул Рыбак.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

О новом самолете МС-21
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
На Кубе начался майдан. Приготовиться России
Зеленскому понадобилось срочно легализовать марихуану
Мать Аршавина обвинила тяжелобольную Казьмину в неудачах сына
"Домой с победой": как в Италии встречали победителей Евро-2020
Брежнева ещё до Королёвой бегала в лавандовом поле в платье с открытой спиной
Повышая градус: Белоруссию обвиняют в ведении "гибридной войны"
Латвийский режиссёр рекомендовал властям "забрать умных людей из России"
"Десять раз это всё опровергли": Песков прокомментировал "перенос" выборов
Лекарства, вызывающие диабет
Волна поёт: что происходит между США и КНР в Южно-Китайском море
Популярное
Здоровье
Доктор Евдокименко: COVID запущен вместо войны

Павел Евдокименко рассказал правду об искусственном происхождении и целях распространения COVID-2019.

Доктор Евдокименко: COVID запущен вместо войны
"Мы призываем ЕС": Литва придумала, как ответить "режиму Лукашенко"
Мир. Новости мира
"Мы призываем ЕС": Литва придумала, как ответить "режиму Лукашенко"
Экономика и бизнес
Дублер Босфора не страшен России
Здоровье
Шах и мат антиваксерам от профессора НИЦ им. Гамалеи
Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова Василий Амирджанов Истерия с вакцинацией роняет доверие граждан Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Не обсуждается: ЕС вынес решение по санкциям против России
Политика. Новости и аналитика
МИД РФ "собрал" в один доклад все нарушения прав человека в США и других странах
Инцидент почти исчерпан: "Амур" возвращается домой
Происшествия
Инцидент почти исчерпан: "Амур" возвращается домой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников