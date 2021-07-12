Вилами по небу: почему "авиационная" идея Минпромторга слишком оптимистична

Новости из Минпромторга: в ведомстве подготовили проект, который поможет создать "конкурентоспособную продукцию авиационной промышленности". Проще говоря — помочь развитию отечественной авиации.

Аэропорт "Домодедово"

Вперёд и вверх: какую "траекторию" придумали

Уточняется, что проект может быть включён в стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года. Немного цифр:

выделить хотят 244 млрд рублей;

выпустить планируют 735 гражданских самолётов.

Комментарий касательно задумки предоставил для "Общественной Службы Новостей" директор Infomost Consulting Борис Рыбак. Он отметил, что звучит всё очень амбициозно — но верится, что называется, с трудом.

Вилами по небу: в чём заключается проблема

"План чрезвычайно амбициозный. Представить себе, что такое количество самолётов наша авиационная промышленность сможет произвести, трудно. Представить, что их удастся кому-то передать в эксплуатацию, ещё сложнее. Это сверхоптимистичный взгляд на рынок, сверхоптимистичный взгляд на возможности авиационной промышленности", — высказался эксперт.

МС-21

При этом строить планируется весьма "сложные" в плане изгибов судьбы самолёты: например, упоминается "МС-21", среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт.

"Судьба основного упомянутого изделия МС-21 сама по себе очень сложная. Напомню, что он ещё даже не прошел сертификацию", — подчеркнул Рыбак.

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