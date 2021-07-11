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Эпидемиолог назвал "золотой стандарт", позволяющий взять COVID-19 под контроль

Общество

Исполнение "золотого стандарта" вакцинации даст шанс выжить в случае заболевания той части населения, кому прививка категорически противопоказана.

Эпидемиолог назвал "золотой стандарт", позволяющий взять COVID-19 под контроль

Человечество уже далеко не в первый раз сталкивается с заразными инфекциями, и эпидемиологам уже хорошо известно, что коллективный иммунитет начинает формироваться в обществе при 60-70% вакцинированных. Такая иммунная прослойка позволяет переживать сезонные всплески заболеваемости с наименьшими потерями. Однако для того, чтобы надёжно взять инфекцию под контроль, необходимо достичь "золотого стандарта" вакцинации населения. То же самое касается и коронавирусной инфекции, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. В качестве примера он привёл вакцинацию против кори.

"Коронавирусная инфекция — это не исключение из правил, а инфекция, которая управляется средствами специфической профилактики. Для того чтобы профилактировать вспышки кори, охват во всём мире должен быть не менее 94% декретируемых групп. Только в этой ситуации инфекция может быть управляемой. Те, кто вакцинируется, дают шанс не заболеть корью и тем лицам, которым жизненно противопоказана эта вакцинация", — объяснил врач в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Цифра 94-96% является золотым стандартом для большинства заразных заболеваний, уточнил Александр Горелов.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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