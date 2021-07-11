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Петру Мамонову снова стало хуже, сообщила супруга артиста

Общество

Состояние музыканта Петра Мамонова снова ухудшилось. Врачи оценивают его как крайне тяжёлое и продолжают бороться за жизнь известного артиста.

Петру Мамонову снова стало хуже, сообщила супруга артиста

Музыкант и актёр Пётр Мамонов заболел коронавирусом около двух недель назад. Сначала в семье артиста рассчитывали справиться с инфекцией в домашних условиях, однако затем 70-летнему музыканту стало хуже, и он был госпитализирован в "Коммунарку". С 1 июля Пётр Мамонов находится в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

"Состояние оценивается врачами как крайне тяжёлое, но они его выводят из комы. Он открыл глаза, но пока не осознаёт ничего. Лёгкие — на искусственной вентиляции, но третье или четвёртое дыхание у него своё, он справляется", — сообщила его жена Ольга.

Супруга музыканта также уточнила, что появившиеся в прессе сообщения об отказавших у Петра Мамонова почках не являются достоверными. Все органы у него работают, подчеркнула она в беседе с РИА Новости.

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Петр Мамонов - Досуги-буги
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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