Вузы могут повысить требования к абитуриентам, поступающим на IT-специальности

В России растёт спрос на получение образования по IT-специальностям. В связи с этим вузы могут пойти на ужесточение правил отбора абитуриентов.

В 2021 году ЕГЭ по информатике сдали более 94 тысяч выпускников школ. Это на 12% больше, чем в 2020 году, а в ближайшие годы информатика может войти в тройку самых популярных экзаменов по выбору, считает глава Рособрнадзора Анзор Музаев. На бюджетные места в вузы по IT-направлению поступило 80 тысяч абитуриентов — это на четверть больше, чем годом ранее, сообщают "Известия".

В связи с ростом популярности IT-направления может потребоваться дополнительное госфинансирование, а вузы могут проводить более строгий отбор абитуриентов. Например, средний балл ЕГЭ в московском физтехе (МФТИ) в прошлом году был самым высоким по России — 97,6.

Однако даже рост количества бюджетных мест и увеличение числа студентов, обучающихся на коммерческой основе, не в состоянии в ближайшие годы перекрыть существующий на рынке дефицит IT-специалистов, считают эксперты. При этом лучшие шансы на успешное трудоустройство будут у студентов, получивших фундаментальное кросс-платформенное образование, включающее не только базовые знания, но и конкретные прикладные навыки.

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