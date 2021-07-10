Как не угодить в лапы интернет-мошенникам, рассказали эксперты

Интернет значительно упростил и облегчил жизнь множеству людей. Но, к сожалению, и мошенникам тоже развитие технологий упрощает преступную деятельность.

Когда множество покупок совершается дистанционно, покупатель не видит товар воочию и не может проверить личность продавца, чтобы убедиться в его добропорядочности. Этим часто пользуются недобросовестные люди, ведущие деятельность в социальных сетях и на площадках частных объявлений. И если такой "продавец" требует предоплату, то велика вероятность того, что покупатель не увидит ни товара, ни денег, пишет "Общественная служба новостей".

Мошенники чрезвычайно изобретательны и придумывают всё новые способы обмана граждан. Например, создают поддельные сайты, где от жертвы требуется ввести данные своей банковской карты, после чего мошенник получает доступ к управлению счётом и переводит денежные средства на счета связанных с ним лиц.

Наряду с новыми продолжают действовать и старые, уже известные способы изъятия денег у доверчивого населения. Это, к примеру, рассылка SMS с уведомлением о блокировке банковской карты. Цель этих сообщений такая же — получить доступ к деньгам жертвы. Чтобы обезопасить свои денежные средства, следует сохранять бдительность и соблюдать правила "цифровой безопасности".

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