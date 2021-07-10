EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украине не нужно столько рабочих рук, заявил эксперт
"Дело". В Каннах показали новый фильм Алексея Германа
В России хотят разрешить магазинам продавать сахар из госфонда
Мадонна призвала освободить Бритни Спирс из "рабства"
Эпидемиолог оценил риск заражения COVID-19 на пляже
Принц Уильям обеспокоен материальным положением Гарри и Меган
"Ни в чём не нуждается": директор Бориса Моисеева рассказал о доходах певца
В Видном будут судить директора компании за невыплату зарплаты в 3 млн рублей
Большие панды больше не являются вымирающим видом животных

Как не угодить в лапы интернет-мошенникам, рассказали эксперты

Общество

Интернет значительно упростил и облегчил жизнь множеству людей. Но, к сожалению, и мошенникам тоже развитие технологий упрощает преступную деятельность.

Как не угодить в лапы интернет-мошенникам, рассказали эксперты

Когда множество покупок совершается дистанционно, покупатель не видит товар воочию и не может проверить личность продавца, чтобы убедиться в его добропорядочности. Этим часто пользуются недобросовестные люди, ведущие деятельность в социальных сетях и на площадках частных объявлений. И если такой "продавец" требует предоплату, то велика вероятность того, что покупатель не увидит ни товара, ни денег, пишет "Общественная служба новостей".

Мошенники чрезвычайно изобретательны и придумывают всё новые способы обмана граждан. Например, создают поддельные сайты, где от жертвы требуется ввести данные своей банковской карты, после чего мошенник получает доступ к управлению счётом и переводит денежные средства на счета связанных с ним лиц.

Наряду с новыми продолжают действовать и старые, уже известные способы изъятия денег у доверчивого населения. Это, к примеру, рассылка SMS с уведомлением о блокировке банковской карты. Цель этих сообщений такая же — получить доступ к деньгам жертвы. Чтобы обезопасить свои денежные средства, следует сохранять бдительность и соблюдать правила "цифровой безопасности".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Интернет-мошенничество: Виды, тренды, способы защиты
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Как не угодить в лапы интернет-мошенникам, рассказали эксперты
Политика двойных стандартов. США можно, а нам - нет
"Необычная Россия" глазами самых обычных россиян
Вузы могут повысить требования к абитуриентам, поступающим на IT-специальности
Челябинск в огне. Из-за лесных пожаров в городе введен режим ЧС
Украине не нужно столько рабочих рук, заявил эксперт
"Дело". В Каннах показали новый фильм Алексея Германа
В России хотят разрешить магазинам продавать сахар из госфонда
Мадонна призвала освободить Бритни Спирс из "рабства"
Эпидемиолог оценил риск заражения COVID-19 на пляже
Популярное
Мир. Новости мира
Штаты недовольны: в Киргизии посмели принять "неудобный" закон

В Вашингтоне снова недовольны: на этот раз из-за Киргизии. В Бишкеке посмели принять закон, который Вашингтону откровенно не понравился.

Штаты недовольны: в Киргизии посмели принять "неудобный" закон
У Литвы появился союзник в "гибридной войне режима Лукашенко"
Мир. Новости мира
У Литвы появился союзник в "гибридной войне режима Лукашенко"
Российский шоу-бизнес
Стало известно, чем займётся Черчесов после увольнения
Центразия
Эксперт: почему нельзя верить обещаниям талибов не нападать на Россию
Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова Василий Амирджанов Истерия с вакцинацией роняет доверие граждан Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как нам сберечь народ и стать передовой экономикой Усам Оздемиров
Точка зрения
Доктор Евдокименко уверен, что знает, кто создал COVID-19
Мир. Новости мира
Песков рассказал, почему в Москве принимают делегацию "Талибана"
За три моря: как "политический сброд" собрался вместе, а Байден это одобрил
Мир. Новости мира
За три моря: как "политический сброд" собрался вместе, а Байден это одобрил
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников