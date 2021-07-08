Как сохранить брак в период пандемии и удалёнки? Советы психолога

В период пандемии многие россияне были переведены на удалённый режим работы, в связи с чем супружеские пары стали больше времени проводить вместе. О том, как сохранить отношения в таких условиях в интервью изданию RT рассказала детский и семейный психолог Олеся Покусаева.

По словам специалиста, нужно хотя бы иногда отделяться — например, пойти на прогулку с друзьями. Важно, чтобы у каждого было своё пространство.

Также психолог рекомендует супругам заниматься своим хобби.

"Это творчество, спорт, музыка… Это помогает нам абстрагироваться от тех проблем, которые у нас есть в мире, и переключиться", — пояснила психолог.

Также Олеся Покусаева рекомендует минимизировать время чтения новостей и ограничить времяпрепровождение в соцсетях.

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