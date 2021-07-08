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Российский хакер раскрыл механизм работы вирусов-вымогателей

Общество

Российские спецслужбы совместно с американскими коллегами планируют обсудить вопросы кибербезопасности. В частности, речь пойдёт о недавней атаке вирусов-вымогателей на IT-компанию Kaseya (США), в которой обвинили российских хакеров.

Российский хакер раскрыл механизм работы вирусов-вымогателей

Об особенностях этих вирусов в интервью телеканалу "360" рассказал хакер и специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

"О вирусах-вымогателях ходит речь уже давно. В 2016–2017 годах появился знаменитый вирус "Петя". Такие вирусы превращают операционную систему в болото. Без ключа дешифрования восстановить ее невозможно", — объяснил специалист.

Такие вирусы часто используют для атак на различные предприятия, как как, такой вирус может вывести из строя сразу несколько компьютеров.

Обычно вирусы-вымогатели распространяют с помощью фишинговых писем. Например, человеку могут прислать заражённый файл с изображением кота.

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Вирусы Ransomware блокировщики и вымогатели
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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