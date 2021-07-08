1 августа в Подмосковье состоится второй розыгрыш квартиры для привитых

1 августа в Московской области будет проходить второй розыгрыш квартиры среди вакцинированных жителей региона. Участие в розыгрыше, который пройдет в эфире телеканала "360", смогут принять те, кто привился от COVID-19 с 25 июня.

Победитель получит приз — однокомнатную квартиру в ЖК "Южная Битца" площадью 40 кв. м.

В квартире уже есть чистовая отделка и установлена сантехника.

В районе, где расположен жилой комплекс, планируется построить все объекты инфраструктуры: детский сад, школу и поликлинику.

ЖК "Южная Битца" находится в трёх километрах от МКАД. До ближайшего метро на маршрутке можно добраться за 10 минут.

Первый розыгрыш квартиры состоялся в конце июня.

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