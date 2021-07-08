1 августа в Московской области будет проходить второй розыгрыш квартиры среди вакцинированных жителей региона. Участие в розыгрыше, который пройдет в эфире телеканала "360", смогут принять те, кто привился от COVID-19 с 25 июня.
Победитель получит приз — однокомнатную квартиру в ЖК "Южная Битца" площадью 40 кв. м.
В квартире уже есть чистовая отделка и установлена сантехника.
В районе, где расположен жилой комплекс, планируется построить все объекты инфраструктуры: детский сад, школу и поликлинику.
ЖК "Южная Битца" находится в трёх километрах от МКАД. До ближайшего метро на маршрутке можно добраться за 10 минут.
Первый розыгрыш квартиры состоялся в конце июня.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ксения Собчак уверена, что стоит прислушиваться к мнению людей, которые очень серьёзно относятся к своему здоровью.