Психолог рассказала, сколько живёт любовь в браке

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В Москве многие пары в этот день женятся.

Пара. Влюбленные

Известно, что после свадьбы у многих пар возникают проблемы во взаимоотношениях.

О том, сколько живёт любовь после свадьбы, рассказала семейный психолог Наталья Наумова.

По словам эксперта, первый кризис в отношениях наступает через год. Если же женщина беременна или родила ребёнка, то проблемы могут начаться раньше.

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"Пока ребенок не пойдет в детский сад или школу, то, как правило, накал внутри семьи значительно выше. За счет того, что один из партнеров остается дома и занимается детьми, а второй зарабатывает деньги. На этой почве возникает очень много трений", — объяснила психолог.

Наумова утверждает, что лучше до свадьбы о рождения ребёнка обсудить вопрос о том, кто, как и когда будет ухаживать за малышом, сообщает сайт Москва 24.

"Бывает так, что женщина настолько занята детьми, что даже в душ сходить не может. Потому что мужчина работает и считает, что это его основное дело, после которого он приходит домой отдыхать. Здесь возникают основные причины, из-за чего люди ссорятся. Это и чувство неуважения, и обида", — пояснила специалист.

Нерешённые проблемы приводят к тому, что через 1,5-3 года кризис доходит до пиковой точки. В результате примерно через 3-4 года супруги расстаются.

"Но нужно сказать, что в этом вопросе все очень индивидуально. Под одну гребенку здесь нельзя всех подогнать", — добавила Наумова.

Также важно то, через сколько времени после знакомства люди поженились. Здесь важно не спешить, но и надолго откладывать вступление в брак не стоит, считает психолог.

Сколько живёт любовь?

Широко распространено мнение о том, что любовь живёт три года. Психолог пояснила, что этот срок является эмоциональным пиком отношений, когда люди испытывают страсть друг к другу и не видят никаких недостатков .

Чтобы сохранить отношения на долгие годы, важно уметь слышать друг друга, идти навстречу друг другу и находить компромиссы.

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