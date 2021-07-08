Instagram заблокировал митрополита, призывающего прививаться от COVID-19

Один из самых высокопоставленных чиновников Русской Православной Церкви, митрополит Иларион, возглавляющий отдел по связям с общественностью, был заблокирован в Instagram после своего чересчур категоричного призыва делать прививку от коронавируса "или навсегда жить с этим позором".

Напомним, священник заявил, что отказ от коронавирусной прививки стоит приравнивать к греху, поскольку "такой человек угроза для окружающих".

По словам митрополита Илариона, он получил уведомление о блокировке своего аккаунта с формулировкой "за неадекватное поведение", связанное с "публикацией контента, нарушающего законы или права других лиц”.

"Грех думать о себе, а не о других, — прокомментировал решение админа соцсети епископ. — Мы несем ответственность — каждый из нас — не только за себя и не только за своих близких, но и за всех, кто соприкасается с нами. Мне очень жаль, что социальная сеть такими методами реагирует на жалобы тех, кто выступает против вакцинации и пытается блокировать любое альтернативное мнение. Но я не изменю свою точку зрения, потому что речь идет о спасении жизней”.

До того как аккаунт был заблокирован, у митрополита было около 52 тысячи подписчиков.

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