EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Поедающая чёрную икру ложкой Волочкова разозлила подписчиков
63-летняя Шэрон Стоун закрутила роман с 25-летним рэпером
Грете Тунберг опять не понравилось, какой мир оставляют ей "взрослые"
"Свадьбы" не будет: в НАТО резко "отшили" Украину
ОК запустили тематические конкурсы в "Моментах"
Азиза раскрыла причину переноса свадьбы с итальянским женихом
Эксперт оценил идею создания генетических паспортов
Врач рассказала, как пережить жару пожилым людям
На свидание со справкой о вакцинации: россияне боятся встречаться с непривитыми

Instagram заблокировал митрополита, призывающего прививаться от COVID-19

Общество

Один из самых высокопоставленных чиновников Русской Православной Церкви, митрополит Иларион, возглавляющий отдел по связям с общественностью, был заблокирован в Instagram после своего чересчур категоричного призыва делать прививку от коронавируса "или навсегда жить с этим позором".

Instagram заблокировал митрополита, призывающего прививаться от COVID-19

Напомним, священник заявил, что отказ от коронавирусной прививки стоит приравнивать к греху, поскольку "такой человек угроза для окружающих".

По словам митрополита Илариона, он получил уведомление о блокировке своего аккаунта с формулировкой "за неадекватное поведение", связанное с "публикацией контента, нарушающего законы или права других лиц”.

"Грех думать о себе, а не о других, — прокомментировал решение админа соцсети епископ. — Мы несем ответственность — каждый из нас — не только за себя и не только за своих близких, но и за всех, кто соприкасается с нами. Мне очень жаль, что социальная сеть такими методами реагирует на жалобы тех, кто выступает против вакцинации и пытается блокировать любое альтернативное мнение. Но я не изменю свою точку зрения, потому что речь идет о спасении жизней”.

До того как аккаунт был заблокирован, у митрополита было около 52 тысячи подписчиков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Становится ли человек мутантом при вакцинировании "Спутником-V"
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Париж и Лондон хотели бомбить нефтяные месторождения СССР до Гитлера
Instagram заблокировал митрополита, призывающего прививаться от COVID-19
Это не химия: природные вещества для сохранения здоровья мозга назвали учёные
Путин призвал контролировать цены при строительстве транспортных объектов
Поедающая чёрную икру ложкой Волочкова разозлила подписчиков
Как избавиться от подростковых угрей
63-летняя Шэрон Стоун закрутила роман с 25-летним рэпером
Грете Тунберг опять не понравилось, какой мир оставляют ей "взрослые"
Вашингтон втравил Прагу в "мощнейшую провокацию"
"Свадьбы" не будет: в НАТО резко "отшили" Украину
Популярное
Российский шоу-бизнес
Выяснились подробности о состоянии Веры Алентовой

Звезда фильма "Москва слезам не верит" попала в больницу незадолго до госпитализации Владимира Меньшова.

Выяснились подробности о состоянии Веры Алентовой
Валерий Меладзе признался в ненависти к Борису Корчевникову
Российский шоу-бизнес
Валерий Меладзе признался в ненависти к Борису Корчевникову
Российский шоу-бизнес
"Поистаскался в Европе": оборванный Панин пристаёт к прохожим в Испании
Российский шоу-бизнес
Макеева сравнила экс-супругу Малькова с Барановской
Любовь Степушова Ставки растут: Литва присвоила дипстатус Тихановской Любовь Степушова Усам Оздемиров Как нам сберечь народ и стать передовой экономикой Усам Оздемиров Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская
Российский шоу-бизнес
Бари Алибасов опубликовал "срочное послание для Родины"
Происшествия
Эстонский МИД: арест нашего консула в России - провокация ФСБ
Кем был президент Гаити, которого убили в его же резиденции
Мир. Новости мира
Кем был президент Гаити, которого убили в его же резиденции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников