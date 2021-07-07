ОК запустили тематические конкурсы в "Моментах"

В ОК запустили тематические конкурсы — новую возможность для обмена интересным контентом в сервисе "Моменты". Пользователи соцсети смогут соревновать с друзьями, публиковать фото и видео на определённую тему.

Рейтинг формируется среди участников конкурса по особому алгоритму. Также учитывается статистика просмотров, реакций и ответов на моменты. Время реакции на контент ограничено 24 часами. По истечении этого времени смотреть моменты можно будет на странице конкурса.

Пока пользователи могут проводить конкурсы в "Моментах" среди своих друзей и подписчиков — со своей личной страницы в ОК. Но в перспективе ОК планируется запустить публичные конкурсы, в них смогут принять участие все желающие. Создать такие конкурсы можно будет как с личной страницы, так и со страницы группы.

Новая опция позволит авторам привлечь новых пользователей и получить дополнительный источник контента.