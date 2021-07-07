Граждан, нуждающихся в помощи государства, будет выявлять ФНС

Усовершенствование механизма поддержки малоимущих граждан позволит не "размазывать деньги ровным слоем по тарелке", а донести помощь до тех, кто в ней действительно нуждается.

В рамках работы по созданию социального казначейства Минтруд подготовил законопроект "О внесении изменений в статью 6.9 Федерального закона "О государственной социальной помощи". Ожидается, что он будет внесён в Госдуму до 30 сентября текущего года. Документ предполагает, что малоимущие граждане смогут получать материальную помощь от государства автоматически, в случае если они подпадают под соответствующие критерии нуждаемости.

При этом Федеральная налоговая служба будет передавать в Единую государственную информационную систему социального обеспечения информацию о снижении доходов граждан, и в случае выявления нуждаемости гражданина к нему будет применяться дополнительный оценочный критерий. Получит он пособие или нет — будет зависеть от оценки имущества (движимого и недвижимого), которое принадлежит ему или его семье, пишут "Известия".

"Благодаря принятию этого законопроекта станет возможным проактивное информирование граждан о доступных мерах поддержки. Это ускорит в том числе их назначение", — пояснили в Минтруде.

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