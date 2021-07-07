Российский интернет с подачи популярного блогера Лены Миро вдруг оценил внешнюю "гармоничную красоту" главы МИД.
Миро в одном из своих постов сравнила "двух ровесников" 69-летнего Олега Газманова и 71-летнего Сергея Лаврова. Один — с обнаженным торсом, второй — в рабочей обстановке в строгом костюме.
Комментируя свой коллаж, Миро съязвила, что певец "слишком боится приближающей старости", а потому постоянно "нарочитой подтянутостью" "играет на публику".
Дипломат же, по ее мнению, "ведет себя естественно", что делает его "более привлекательным" в глазах обычной женщины.
"Высокий, стильный, холеный, всегда уместный мужчина. Ведет себя с достоинством. Несет себя с достоинством", — восхитилась Миро формой Лаврова.
С блогером оказались согласны ее читатели — редкое единодушие в соцсети.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ранее подписчики отмечали, что экс-солистка "ВИА Гры" несколько прибавила в весе. Вера Брежнева не стала отрицать, что действительно набрала лишние килограммы, однако теперь артистка снова впечатляет публику своей сказочно идеальной фигурой.