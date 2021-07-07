С подачи Лены Миро соцсети восхищаются внешностью Сергея Лаврова

Российский интернет с подачи популярного блогера Лены Миро вдруг оценил внешнюю "гармоничную красоту" главы МИД.

Миро в одном из своих постов сравнила "двух ровесников" 69-летнего Олега Газманова и 71-летнего Сергея Лаврова. Один — с обнаженным торсом, второй — в рабочей обстановке в строгом костюме.

Комментируя свой коллаж, Миро съязвила, что певец "слишком боится приближающей старости", а потому постоянно "нарочитой подтянутостью" "играет на публику".

Дипломат же, по ее мнению, "ведет себя естественно", что делает его "более привлекательным" в глазах обычной женщины.

"Высокий, стильный, холеный, всегда уместный мужчина. Ведет себя с достоинством. Несет себя с достоинством", — восхитилась Миро формой Лаврова.

С блогером оказались согласны ее читатели — редкое единодушие в соцсети.