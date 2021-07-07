На украинском сайте позлорадствовали над смертью Владимира Меньшова

Авторов украинского сайта "Миротворец" (заблокирован на территории России), позабавила новость о смерти режиссёра Владимира Меньшова.

На портале отметили, что российский деятель культуры "ликвидирован".

"Ликвидирован коронавирусом", — позлорадствовали авторы портала "Миротворец", перечеркнув портрет создателя таких шедевров кинематографа, как "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби".

Режиссер ушёл из жизни на 82-м году жизни от осложнений, вызванных COVID-19.

Также украинский портал напомнил о "грехах" режиссёра. Украина причислила Меньшова к врагам страны и вписала его имя в "чёрный список" артистов, представляющих угрозу безопасности Незалежной.

В немилость украинских властей Владимир Валентинович попал из-за открытой поддержки присоединения Крыма к России и за помощь Донбассу. Кинодеятель при жизни объяснял, что делал пожертвования в пользу населения Донбасса.

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