"Я устал, я ухожу": Виктор Сухоруков покинул Театр имени Моссовета

В связи с тем, что народный артист покинул театр, в репертуаре ожидаются изменения. Некоторые спектакли будут сняты, заявил худрук театра Евгений Марчелли.

Актёр Виктор Сухоруков написал заявление об увольнении из Театра им. Моссовета в конце мая. Месяц спустя он подтвердил в разговоре с художественным руководителем Евгением Марчелли, что "решение окончательное, обжалованию не подлежит". Виктор Иванович пояснил, что решил сделать паузу в театральной деятельности, потому что устал и нуждается в отдыхе. Поэтому решение уволиться было обдуманным. Трудовую книжку 69-летний артист забрал из театра в конце июня.

"Он уволился, забрал трудовую книжку в конце июня. Заявление об уходе написал в конце мая. У нас был разговор, он сказал, что решение продуманное, что он хочет отдохнуть от театра, поэтому уходит в свободное плавание", — рассказал ТАСС Евгений Марчелли.

В Театре имени Моссовета Виктор Сухоруков служил с 2011 года, был занят в нескольких постановках. Поэтому после его увольнения театру придётся пересмотреть репертуар. Решение о замене актёра или снятии спектакля пока не принято, сообщил худрук.

"Мы сейчас над этим думаем, хотя очень все непросто, потому что вместо него ввести кого-то очень трудно. Некоторые спектакли снимутся", — приводит слова Марчелли РИА Новости.

Всероссийскую известность Виктор Сухоруков приобрел, исполнив роль старшего брата главного героя в дилогии режиссёра Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2".

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