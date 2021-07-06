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Эксперт оценил идею создания генетических паспортов

Общество

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о том, что ведомство работает над созданием генетических профилей пациентов, начиная с новорождённых. Цель этого проекта в том, чтобы как можно раньше выявлять возможные заболевания.

Эксперт оценил идею создания генетических паспортов

Теперь же в России планируется ещё один проект, в рамках которого каждому новорождённому сделают геномное секвенирование. Данную инициативу в интервью NEWS. ru прокомментировал научный руководитель Медико-генетического научного центра академик Евгений Гинтер.

Он отметил, что скептически относится к данной идее. В первую очередь, его смущает то, что пока не определено, что именно хотят переносить в генетический паспорт. Кроме того, нет чёткого понимания, для чего именно он будет нужен.

Что содержится в генетическом паспорте

"Содержание генетического паспорта может быть разным на самом деле. Если говорить исключительно о медицинских целях, то, например, можно выявлять гены, вызывающие наследственную патологию", — пояснил эксперт.

Однако он отметил, что использовать такой паспорт для борьбы с такими заболеваниями, как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, бронхиальная астма, не получится. Это связано с тем, генетика этих заболеваний еще недостаточно хорошо изучена.

А вот риски при использовании генетического паспорта перевешивают теоретическую пользу, так как неясно, как сделать так, чтобы информация была никому не доступна, кроме того человека, чьи гены исследуют.

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Гражданин с ДНК: зачем в России хотят ввести генетические паспорта?
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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