Эксперт оценил идею создания генетических паспортов

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о том, что ведомство работает над созданием генетических профилей пациентов, начиная с новорождённых. Цель этого проекта в том, чтобы как можно раньше выявлять возможные заболевания.

Теперь же в России планируется ещё один проект, в рамках которого каждому новорождённому сделают геномное секвенирование. Данную инициативу в интервью NEWS. ru прокомментировал научный руководитель Медико-генетического научного центра академик Евгений Гинтер.

Он отметил, что скептически относится к данной идее. В первую очередь, его смущает то, что пока не определено, что именно хотят переносить в генетический паспорт. Кроме того, нет чёткого понимания, для чего именно он будет нужен.

Что содержится в генетическом паспорте

"Содержание генетического паспорта может быть разным на самом деле. Если говорить исключительно о медицинских целях, то, например, можно выявлять гены, вызывающие наследственную патологию", — пояснил эксперт.

Однако он отметил, что использовать такой паспорт для борьбы с такими заболеваниями, как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, бронхиальная астма, не получится. Это связано с тем, генетика этих заболеваний еще недостаточно хорошо изучена.

А вот риски при использовании генетического паспорта перевешивают теоретическую пользу, так как неясно, как сделать так, чтобы информация была никому не доступна, кроме того человека, чьи гены исследуют.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.