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"Глупость или обман": эксперт о прогнозах ПФР по росту пенсий

Общество

Обещания властей о том, что в 2024 году пенсия по старости "перелезет" через планку в 20 тысяч рублей, хороши — но стоит учитывать все нюансы текущей ситуации. Прогнозировать какие-либо цифры на 3 года вперёд именно сейчас  — значит заниматься либо глупостями, либо обманом.

пенсионер
 

Гладко было на бумаге: чего ждать пенсионерам

Напомним, что в ПФР ранее представили данные по плановому размеру пенсий на 2023 и 2024 годы. Разумеется, цифры были проанализированы: этим занималась трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых вопросов.

Уточняется, что в 2024 пенсионеры могут получить 20 388 рублей пенсии по старости, однако пока нужный для воплощения цифры документ не утвердили в ГД.

Мнение эксперта: разговоры ни о чём

Пенсия
 

Комментарий по поводу индексации дал профессор МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов. Он уверен: подобное заявление вызвано желанием отвлечь народ от темы коронавируса. Так что доверять цифрам из ПФР в этом случае не стоит.

"Рисовать прогнозы на три года сегодня в условиях хаоса — глупость или обман. Это проявление глупости, попытка переключить внимание общественности, народа на какие-то второстепенные вещи.

Это повышение даже обсуждать не стоит, потому что это разговоры ни о чём. Тут даже в детали не надо погружаться. <…>

Они вам могут пообещать через два года и 100 тысяч пенсию, но только её некому будет получать", — сообщил для "Общественной службы новостей" Катасонов.

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Размеры индексации пенсии до 2024 года
Автор: Константин Шапров, Куратор: Наталия Красовская
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