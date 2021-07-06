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Суд вынес решение по апелляции Алексея Навального

Общество

Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы Алексея Навального на решение по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Суд вынес решение по апелляции Алексея Навального

Во вторник, 6 июля, в Мосгорсуде прошло заседание, где было принято решение отклонить апелляционную жалобу Навального на заключение Люблинского районного суда, подтвердив обосновательность исковых требований Евгения Пригожина. Об итогах заседания сообщила пресс-служба компании "Конкорд".

Напомним, что в марте Люблинский суд обязал блогера удалить с канала "Навальный Live" высказывания, порочащие честь и деловую репутацию бизнесмена Евгения Пригожина, и выплатить ему компенсацию в размере 500 000 рублей.

Ранее в клевете был уличен соратник Навального Леонид Волков. По заявлению предпринимателя против него было возбуждено уголовное дело, и теперь Волков скрывается от правосудия в Литве.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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