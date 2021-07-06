Возвращение блудного короля: Atari снова разработает премиальные игры

Компания, которой в начале 80-х принадлежало более половины рынка видеоигр, решила почти полностью отказаться от своих условно-бесплатных и мобильных тайтлов. Несмотря на то что последние всё активнее вытесняют старшие платформы — ПК и консоли.

Компания, основанная Ноланом Бушнеллом, который создал хит 1970-х годов в виде игры Pong, выпустит первые премиальные тайтлы уже до апреля 2022 года. Первые предпосылки к новому взгляду компании на видеоигры появились ещё в апреле этого года — в это же время у Atari сменился генеральный директор.

Тогда же было решено открыть два новых подразделения — Atari Gaming и Atari Blockchain. Согласно выпущенному пресс-релизу компании, акцент будет сделан на возрождение классических серий видеоигр самой Atari, а также на лицензировании и развитии её новой криптовалюты — Atari Token.

"Это сама суть Atari, что связывает нашу историю с нашим будущим. В этой связи мы чувствуем, что премиальные игры лучше всего отражают этот тип игрового опыта и самой ДНК Atari", — признаётся новый генеральный директор Atari Уэйд Дж. Розен.

Atari не готова отказаться от условно-бесплатных видеоигр

Компания откажется и от дальнейших инвестиций в свой бизнес казино в Африке, а также бросит попытки войти в индустрию ТВ. Однако полностью отказаться от условно-бесплатных видеоигр она не готова.

"Несмотря на этот новый акцент на премиальные игры, мы всё ещё заинтересованы в росте и расширении наших успешных условно-бесплатных игр, которые мы имеем на рынке", — отмечает новый генеральный директор Atari.

При этом такие условно бесплатные игры, как

Roller Coaster Tycoon Stories,

Crystal Castles,

Castles & Catapults,

Ninja Golf,

Atari Combat: Tank Fury,

будут закрыты или проданы другим владельцам. Atari полагает, что из-за её новой стратегии она потеряет как минимум 5 млн евро.

Ранее компания выпустила свою ретро-консоль Atari VCS, на неё собирали деньги в том числе и через краудфандинговую площадку Indiegogo.

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