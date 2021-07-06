Власти Австрии записали российских туристов в "красную группу"

Австрийские власти вводят ограничение для россиян из-за нового всплеска коронавирусной инфекции. Запрет начнет действовать с 8-го июля.

Посетить Австрию теперь станет возможным только в исключительных случаях. Требования властей к прибывшим иностранным гражданам сводятся к самоизоляции сроком на 10 дней и выходу из карантина по истечении пяти дней в случае невыявления признаков заболевания COVID-19 с помощью ПЦР-теста.

Запрет не коснется только гуманитарных служб, которые ведут свою деятельность на территории страны и других аналогичных ведомств, оказывающих неотложную помощь. С полным перечнем организаций можно ознакомиться на сайте министерства социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей.

Власти Австрии записали нашу страну в "красную группу". До этого РФ была в "оранжевой". Кроме россиян, ограничения коснутся и граждан других государств. В список также входят Бразилия, Великобритания, Ботсвана, Индия и ЮАР.

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