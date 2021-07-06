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Российский ритейлер извинился за "непрофессионализм" рекламщиков

Общество

Популярная сеть элитных российских продуктовых магазинов, которая гордится свежими и здоровыми продуктами питания, принесла официальные извинения после показа рекламы, в которой лесбийская пара и их дети говорили о веганстве.

Российский ритейлер извинился за "непрофессионализм" рекламщиков

Московский розничный гигант "ВкусВилл "опубликовал заявление, в котором признал, что реклама, являющаяся частью недавней рекламной кампании, "задела чувства большого числа наших клиентов, сотрудников, партнеров и поставщиков.”

В открытом письме, подписанном основателем компании Андреем Кривенко и ее высшим руководством, говорилось, что фирма "сожалеет” о решении опубликовать клип и обвиняет в нем "непрофессионализм отдельных сотрудников”.

Цель фирмы, по словам Кривенко, состояла в том, чтобы "убедиться, что наши клиенты получают свежие и вкусные продукты каждый день, а не публиковать какие-либо политические или социальные взгляды. Мы ни в коем случае не хотели стать источником раздоров и ненависти.”

С чего всё началось

На коротком видео, которым поделилась на своей странице в Instagram одна из женщин, были показаны партнеры Юма и Женя, а также две их дочери, Мила и Алина. В нем они обсуждают свои взгляды на этическое веганство и честную торговлю продуктами, а также свою работу по поддержке ЛГБТ-молодежи, столкнувшейся с личными проблемами после выхода в свет.

скрин поста
 

В своем более раннем заявлении "ВкусВилл” сказал:

"Мы считаем, что не показывать семьи наших реальных клиентов было бы лицемерием. Семья — это кровные узы или штамп в паспорте. Давайте переосмыслим это. В 21 веке это действительно люди, которые любят нас, те, кто всегда будет защищать нас, люди, с которыми мы идем по жизни.”

Мнения разделились

Хотя скандальная реклама уже удалена, страсти вокруг "выходки" Вкус Вила продолжают кипеть.

Кто-то, как Ксения Собчак, одобряет "семейную рекламу", где показана однополая семья эко-активисток, а кто-то категоричен, как главред RT Маргарита Симонян:

 

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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