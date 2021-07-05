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Непривитых от COVID-19 сотрудников МГУ не допустят к работе

Общество

Непривитых сотрудников Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, а также тех, у кого нет медотвода и не переболевших COVID-19, не будут пускать на работу, сообщает пресс-служба университета.

Исключение составляют работники, которые получили первую дозу вакцины (в случае прививки двухкомпонентной вакциной).

"Московского [государственного] университета, штабом МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию. Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации", — говорится в сообщении.

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