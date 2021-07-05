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РПЦ приравняла отказ от вакцинации к греху

Общество

Отказ от вакцинации от COVID-19 можно приравнять к греху, заявил митрополит Илларион. Свою позицию он аргументировал тем, что непривитые люди создают угрозу заражения для окружающих.

"Многие приходят и говорят, как им теперь жить с этим всем. Мне иногда трудно бывает дать ответ, так как теперь всю жизнь придется отмаливать грех. Человек подвергает жизнь окружающих опасности, думая лишь о себе", — цитирует его слова Nation News.

Даже если человек перенёс заболевание в лёгкой форме, он не является безопасным для других людей. Многие об этом не думают и отказываются делать прививку, добавил он.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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