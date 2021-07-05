Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусной инфекцией

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заболела коронавирусом. В понедельник, 5 июля, Татьяну Николаевну госпитализировали.

Татьяна Николаевна Москалькова работает уполномоченным по правам человека в РФ с 22 апреля 2016 года. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Татьяны Москальковой для назначения на должность уполномоченного по правам человека в РФ. В результате голосования она была переназначена на должность омбудсмена.

"Татьяна Николаевна госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно", — сообщил РИА Новости источник в аппарате омбудсмена.

Ранее сегодня Татьяна Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Меньшова, скончавшегося от последствий коронавирусной инфекции.

"Владимир Валентинович был настоящим мастером своего дела, выдающимся актёром и режиссёром, человеком высоких моральных качеств с активной гражданской позицией", — отметила она в своём Instagram.

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