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"Поцелуй смерти" для Принса: Пригожин раскрыл планы Bloomberg

Общество

Сотрудник западного агентства Bloomberg попросил петербургского предпринимателя Евгения Пригожина дать комментарий к получившим огласку сведениям про бизнесмена Эрика Принса. Он саркастично отреагировал на просьбу, добавив, что ему иногда задают вопросы, на которые не ясно, как отвечать.

"Поцелуй смерти" для Принса: Пригожин раскрыл планы Bloomberg

Пресс-центр "Конкорда" процитировал слова Пригожина, предположившего, что Bloomberg работает над очередной провокацией. Также предприниматель добавил, что видел сообщение на странице президента Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея. В нем указано, что из агентства писали и ему.

"Вероятно, Эрик Принс кому-то перешел дорогу с Blackwater. Именно поэтому его решили притянуть ко мне через Bloomberg, чтобы потом навесить на него кучу санкций — так называемый "поцелуй смерти", — считает Пригожин.

Он дал совет Принсу быть более внимательным и смотреть по сторонам, ведь его могут подставить. Также он саркастично порекомендовал ему выбивать зубы журналистам, которые будут улыбаться. В заключение Пригожин добавил, что никогда в жизни не видел Принса и не знает, чем он занимается.

"Не знаю, как он выглядит и чем занимается, но фамилия у него красивая", — подытожил Евгений Пригожин.

Ранее предприниматель подал исковое заявление о защите деловой репутации против зарубежного издания The Insider, разместившего на сайте ложные сведения о нем.

Пригожин добавил, что американцы пытаются организовать информационный геноцид РФ, но "получат по яйцам".

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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