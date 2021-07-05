EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Британская журналистка "отправила" Меган Маркл к психиатру
"ТурПром" сообщил об отмене десятков рейсов в Турцию
"Поцелуй смерти" для Принса: Пригожин раскрыл планы Bloomberg
Вернуться к советской системе ценообразования предложила депутат Госдумы
32% россиян считают себя незаменимыми работниками
Евгений Петросян поделился своими впечатлениями от вакцинации
В Петербурге запретили аниме "Акира" с 24 кадрами в секунду
Иноагент? Тихановская получила статус белорусского дипломата в Литве
Собчак высказалась о скандале с ЛГБТ-рекламой "ВкусВилл"

Игровая индустрия заработает в 2023 году более $200 млрд

Общество » Отдых » Компьютерные игры

Эксперты полагают, что это связано со стремительным ростом мобильного игрового рынка — по их мнению, в 2021 году он единственный покажет положительный рост. Ранее, с начала этого года, пользователи потратили на мобильные игры рекордные $45 млрд.

Как отмечается в исследовании аналитической компании Newzoo, уже в 2023 году видеоигровой рынок вырастет до $204,6 млрд.

Но до этого ему придётся пережить небольшой спад уже в этом году — выручка будет на 1,1% меньше, чем в 2020-м. И окажется на уровне $175,8 млрд. Специалисты связывают это с нехваткой полупроводников, которые используются при создании игровых консолей и видеокарт для ПК. Ощутимый удар индустрия получила также и от пандемии. Последняя заставила игровых издателей перенести многие свои релизы на более поздние даты.

Выручка от видеоигр в 2021 году
Выручка от видеоигр в 2021 году

Для примера можно выделить крупного издателя SEGA, который признался в начале 2021 года в квартальном отчёте инвесторам, что не успеет выпустить до конца марта и половины запланированных с начала 2020 года игр. Основная сложность — мало кто из сотрудников вообще мог работать из офиса.

  • В этой связи исследователи отмечают: в 2021 году выручка в консольном сегменте сократится на 8,9%, до $49,2 млрд.
  • В сегменте ПК ожидается не такой большой спад — всего 2,8%, до $35,9 млрд. Особенно сильно упадёт выручка от браузерных игр — на 18%.
  • Однако в мобильном сегменте выручка, наоборот, вырастет на 4,4%, до $90,7 млрд.

Негативный аспект оказался и в последнем сегменте. Эксперты Newzoo полагают, что введение новой политики конфиденциальности в недавней версии IOS сильно ударит по рекламе в бесплатных мобильных играх. Пользователи могут запретить приложению отслеживать их реакции на рекламу. Однако это не касается таких китайских корпораций, как Tencent и NetEase, которые работают без IDFA.

Но даже в этом случае мобильному сегменту уже принадлежит больше половины объёма выручки всей игровой индустрии в 2021 году — 52%. В то время как доля консолей и ПК — 28% и 20%, соответственно.

Выручка от видеоигр в 2021 году по сегментам
Выручка от видеоигр в 2021 году по сегментам

На фоне падения выручки на крупных платформах число новых геймеров только растёт. Под конец 2021 года ожидается, что их будет уже 2,9 млрд. А в 2024-м — 3,3 млрд. Однако уже в этом году, если исходить из данных исследования, более половины геймеров из Азии, это 1,6 млрд человек. Такие данные соотносятся и со статистикой крупнейшего ПК-магазина видеоигр — Steam.

Основные языки игроков на площадке:

  • английский (36%),
  • упрощённый китайский (24%),
  • русский (10%).

Данные опубликованы в июне этого года на основе опроса пользователей магазина.

Эксперты же Newzoo после Азии ставят игроков из США, Европы и Ближнего Востока с Африкой. У последнего ожидается самый большой рост игроков, выше, чем в Азии.

Число игроков по регионам в 2021 году
Число игроков по регионам в 2021 году
  • По аудитории Ближний Восток и Африка — самые быстрорастущие регионы, в 2021 году ожидается рост на 10,1%, до 434 млн геймеров.
  • Далее идёт Латинская Америка с 6,2% — 289 млн.
  • И только потом следует Азиатско-Тихоокеанский регион с более скромными 4,8%.
  • Однако больше всего выручки приносят жители Европы и Северной Америки — 40%.

Авторы исследования также отметили концепцию "метавселенной", виртуальной среды, где геймеры могут играть и свободно общаться в постепенно меняющемся мире, где есть связь и с реальностью. По мнению экспертов, особый вклад в это направление привнёс глава игровой компании Epic Games — Тим Суини. По всей видимости, имеются в виду интерактивные ивенты в игре Fortnite. Например, выступление рэпера Трэвиса Скотта в апреле 2020 года, которое посетили более 12 млн игроков со всего мира.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Самые дорогие видеоигровые компании с 2012 по 2018
Автор: Александр Тарасов, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Зачем в России объединять регионы
"ТурПром" сообщил об отмене десятков рейсов в Турцию
"Поцелуй смерти" для Принса: Пригожин раскрыл планы Bloomberg
Вернуться к советской системе ценообразования предложила депутат Госдумы
32% россиян считают себя незаменимыми работниками
Почему не нужно спешить с ревакцинацией! Рассказывает вирусолог
Евгений Петросян поделился своими впечатлениями от вакцинации
Вакцинация выявила проблемы и во власти, и в обществе
В Петербурге запретили аниме "Акира" с 24 кадрами в секунду
Иноагент? Тихановская получила статус белорусского дипломата в Литве
Популярное
Новости Украины
На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию

Расширение списка товаров, которые запрещено импортировать в Россию с Украины, чувствительно ударит по незалежной. Но виноваты в этом сами киевские власти.

На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Российский шоу-бизнес
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Новости Белоруссии
Что решает поездка Лукашенко в Крым
Происшествия
Что-то рвануло в Каспийском море. Азербайджан утверждает, что это вулкан
Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская Любовь Степушова Что решает поездка Лукашенко в Крым Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко посоветовал артистам не лезть в политику Василий Амирджанов
Новости Европы
Сербия и Венгрия состыковали трубы "Турецкого потока"
Мир. Новости мира
"Говорящему заголовками" Лукашенко ответили из Киева
Мясников развеял насаждаемый антипрививочниками миф о вакцинации от COVID-19
Общество
Мясников развеял насаждаемый антипрививочниками миф о вакцинации от COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников