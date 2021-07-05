Игровая индустрия заработает в 2023 году более $200 млрд

Эксперты полагают, что это связано со стремительным ростом мобильного игрового рынка — по их мнению, в 2021 году он единственный покажет положительный рост. Ранее, с начала этого года, пользователи потратили на мобильные игры рекордные $45 млрд.

Как отмечается в исследовании аналитической компании Newzoo, уже в 2023 году видеоигровой рынок вырастет до $204,6 млрд.

Но до этого ему придётся пережить небольшой спад уже в этом году — выручка будет на 1,1% меньше, чем в 2020-м. И окажется на уровне $175,8 млрд. Специалисты связывают это с нехваткой полупроводников, которые используются при создании игровых консолей и видеокарт для ПК. Ощутимый удар индустрия получила также и от пандемии. Последняя заставила игровых издателей перенести многие свои релизы на более поздние даты.

Выручка от видеоигр в 2021 году

Для примера можно выделить крупного издателя SEGA, который признался в начале 2021 года в квартальном отчёте инвесторам, что не успеет выпустить до конца марта и половины запланированных с начала 2020 года игр. Основная сложность — мало кто из сотрудников вообще мог работать из офиса.

В этой связи исследователи отмечают: в 2021 году выручка в консольном сегменте сократится на 8,9%, до $49,2 млрд.

В сегменте ПК ожидается не такой большой спад — всего 2,8%, до $35,9 млрд. Особенно сильно упадёт выручка от браузерных игр — на 18%.

Однако в мобильном сегменте выручка, наоборот, вырастет на 4,4%, до $90,7 млрд.

Негативный аспект оказался и в последнем сегменте. Эксперты Newzoo полагают, что введение новой политики конфиденциальности в недавней версии IOS сильно ударит по рекламе в бесплатных мобильных играх. Пользователи могут запретить приложению отслеживать их реакции на рекламу. Однако это не касается таких китайских корпораций, как Tencent и NetEase, которые работают без IDFA.

Но даже в этом случае мобильному сегменту уже принадлежит больше половины объёма выручки всей игровой индустрии в 2021 году — 52%. В то время как доля консолей и ПК — 28% и 20%, соответственно.

Выручка от видеоигр в 2021 году по сегментам

На фоне падения выручки на крупных платформах число новых геймеров только растёт. Под конец 2021 года ожидается, что их будет уже 2,9 млрд. А в 2024-м — 3,3 млрд. Однако уже в этом году, если исходить из данных исследования, более половины геймеров из Азии, это 1,6 млрд человек. Такие данные соотносятся и со статистикой крупнейшего ПК-магазина видеоигр — Steam.

Основные языки игроков на площадке:

английский (36%),

упрощённый китайский (24%),

русский (10%).

Данные опубликованы в июне этого года на основе опроса пользователей магазина.

Эксперты же Newzoo после Азии ставят игроков из США, Европы и Ближнего Востока с Африкой. У последнего ожидается самый большой рост игроков, выше, чем в Азии.

Число игроков по регионам в 2021 году

По аудитории Ближний Восток и Африка — самые быстрорастущие регионы, в 2021 году ожидается рост на 10,1%, до 434 млн геймеров.

Далее идёт Латинская Америка с 6,2% — 289 млн.

И только потом следует Азиатско-Тихоокеанский регион с более скромными 4,8%.

Однако больше всего выручки приносят жители Европы и Северной Америки — 40%.

Авторы исследования также отметили концепцию "метавселенной", виртуальной среды, где геймеры могут играть и свободно общаться в постепенно меняющемся мире, где есть связь и с реальностью. По мнению экспертов, особый вклад в это направление привнёс глава игровой компании Epic Games — Тим Суини. По всей видимости, имеются в виду интерактивные ивенты в игре Fortnite. Например, выступление рэпера Трэвиса Скотта в апреле 2020 года, которое посетили более 12 млн игроков со всего мира.

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