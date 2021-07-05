Вернуться к советской системе ценообразования предложила депутат Госдумы

Регулирование цен на отдельные виды продуктов ни к чему не приведёт. Нужно возвращаться к советской системе ценообразования, считает депутат Госдумы Вера Ганзя.

Российские политики и экономисты уже неоднократно высказывались по вопросу ручного регулирования цен на отдельно взятые продукты со стороны государства. По мнению экспертов, необходимость прибегать к таким мерам говорит о том, что правительством не ведётся системная работа по данному направлению, а их точечный характер выдаёт непонимание реального источника проблемы.

Стабилизировать ситуацию могло бы возвращение к советской системе ценообразования, считает депутат Госдумы VII созыва от фракции КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя. Свою позицию она объяснила в беседе с "Общественной службой новостей".

По мнению депутата, в торговле имеет место картельный ценовой сговор крупных ретейлеров, для которых главное — погоня за прибылью. Однако им стоило бы вести себя поскромней, с учётом того, что более 20 миллионов россиян живут за чертой бедности.

"Рост цен есть, но его можно проконтролировать в себестоимости. Дальше идёт торговая надбавка, можно её ограничить. Сейчас ситуация складывается так, что прибыль становится главной позицией, на которую работает предпринимательство. Так должно быть, но аппетиты нужно умерять", — заявила Вера Ганзя.

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