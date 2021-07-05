EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Иноагент? Тихановская получила статус белорусского дипломата в Литве
Собчак высказалась о скандале с ЛГБТ-рекламой "ВкусВилл"
В Сети вспоминают лучшие цитаты из фильмов Владимира Меньшова
Ветеран "Альфы": "Думаю, что России предстоят тяжёлые времена"
"Зелёный" свет: ПФР и НПФ намекнули, куда можно было бы инвестировать пенсии
Юлия Меньшова поделилась своими чувствами после смерти отца
О чём новый премьер-министр Израиля говорил с Путиным
"Говорящему заголовками" Лукашенко ответили из Киева
"Не просто визит": Кулеба объяснил, чем Зеленский займётся в США

Вернуться к советской системе ценообразования предложила депутат Госдумы

Общество

Регулирование цен на отдельные виды продуктов ни к чему не приведёт. Нужно возвращаться к советской системе ценообразования, считает депутат Госдумы Вера Ганзя.

Вернуться к советской системе ценообразования предложила депутат Госдумы

Российские политики и экономисты уже неоднократно высказывались по вопросу ручного регулирования цен на отдельно взятые продукты со стороны государства. По мнению экспертов, необходимость прибегать к таким мерам говорит о том, что правительством не ведётся системная работа по данному направлению, а их точечный характер выдаёт непонимание реального источника проблемы.

Стабилизировать ситуацию могло бы возвращение к советской системе ценообразования, считает депутат Госдумы VII созыва от фракции КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя. Свою позицию она объяснила в беседе с "Общественной службой новостей".

По мнению депутата, в торговле имеет место картельный ценовой сговор крупных ретейлеров, для которых главное — погоня за прибылью. Однако им стоило бы вести себя поскромней, с учётом того, что более 20 миллионов россиян живут за чертой бедности.

"Рост цен есть, но его можно проконтролировать в себестоимости. Дальше идёт торговая надбавка, можно её ограничить. Сейчас ситуация складывается так, что прибыль становится главной позицией, на которую работает предпринимательство. Так должно быть, но аппетиты нужно умерять", — заявила Вера Ганзя.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Социальная помощь и рост цен на продукты
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
32% россиян считают себя незаменимыми работниками
Почему не нужно спешить с ревакцинацией! Рассказывает вирусолог
Евгений Петросян поделился своими впечатлениями от вакцинации
Вакцинация выявила проблемы и во власти и в обществе
В Петербурге запретили аниме "Акира" с 24 кадрами в секунду
Иноагент? Тихановская получила статус белорусского дипломата в Литве
Собчак высказалась о скандале с ЛГБТ-рекламой "ВкусВилл"
В Сети вспоминают лучшие цитаты из фильмов Владимира Меньшова
Ветеран "Альфы": "Думаю, что России предстоят тяжёлые времена"
"Зелёный" свет: ПФР и НПФ намекнули, куда можно было бы инвестировать пенсии
Популярное
Новости Украины
На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию

Расширение списка товаров, которые запрещено импортировать в Россию с Украины, чувствительно ударит по незалежной. Но виноваты в этом сами киевские власти.

На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Российский шоу-бизнес
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Происшествия
Что-то рвануло в Каспийском море. Азербайджан утверждает, что это вулкан
Новости Белоруссии
Что решает поездка Лукашенко в Крым
Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская Любовь Степушова Что решает поездка Лукашенко в Крым Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко посоветовал артистам не лезть в политику Василий Амирджанов
Новости Европы
Сербия и Венгрия состыковали трубы "Турецкого потока"
Мир. Новости мира
"Говорящему заголовками" Лукашенко ответили из Киева
Мясников развеял насаждаемый антипрививочниками миф о вакцинации от COVID-19
Общество
Мясников развеял насаждаемый антипрививочниками миф о вакцинации от COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников