EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Не просто визит": Кулеба объяснил, чем Зеленский займётся в США
Не распробовали: российский "закон о шампанском" вызвал недовольство ЕК
Ташкентский ключ: зачем Штатам "дружба" с Узбекистаном
"Идиотское решение": Губерниев резко раскритиковал минкульт Украины
Зеленский нашёл у России "оружие против всей Европы"
Поклонники заподозрили роман между Буруновым и Лолитой
80 человек пропали без вести в результате смертоносного оползня в Японии
Досидеть до консенсуса: переговоры ОПЕК+ прокомментировали в Кремле
Звёзды, которые устроили "фотосессию" в кабинете вакцинации

Лукашенко выбрал себе новую жертву из числа артистов

Общество

Генеральная прокуратура Белоруссии инициировала арест артистки Анжелики Агурбаш.

Лукашенко выбрал себе новую жертву из числа артистов

Против певицы возбуждены два уголовных дела по статьям УК Белоруссии. Агурбаш обвиняют в клевете на президента республики, а также в разжигании социальной розни и вражды.

"Агурбаш Анжелика Анатольевна в группе с неустановленными лицами также опубликовала в глобальной компьютерной сети "Интернет" сведения, содержащие оскорбления президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений", — сообщает официальный Telegram-канале Генпрокуратуры страны.

В ведомстве объяснили, что в Российскую Федерацию в июне 2021 года была направлена просьба о выдаче артистки.

Самой Анжелике Агурбаш было известно ранее о том, что её разыскивают власти Белоруссии. Она также знает, что силовые структуры настаивают на её экстрадиции, аресте и передаче в СИЗО.

Певица давно впала в немилость руководства Белоруссии за то, что была замечена у белорусского посольства в центре Москвы. Женщина выступала с поддержкой несогласных с результатами выборов в республике.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Освободим себя от этого беспредела". Интервью с певицей Агурбаш, на которую завели дела в Беларуси
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
"Не просто визит": Кулеба объяснил, чем Зеленский займётся в США
Что решает поездка Лукашенко в Крым
Не распробовали: российский "закон о шампанском" вызвал недовольство ЕК
Ташкентский ключ: зачем Штатам "дружба" с Узбекистаном
Как вернуть пропавший аппетит?
Лукашенко посоветовал артистам не лезть в политику
"Идиотское решение": Губерниев резко раскритиковал минкульт Украины
Зеленский нашёл у России "оружие против всей Европы"
Поклонники заподозрили роман между Буруновым и Лолитой
80 человек пропали без вести в результате смертоносного оползня в Японии
Популярное
Новости Украины
На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию

Расширение списка товаров, которые запрещено импортировать в Россию с Украины, чувствительно ударит по незалежной. Но виноваты в этом сами киевские власти.

На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию
Сербия и Венгрия состыковали трубы "Турецкого потока"
Новости Европы
Сербия и Венгрия состыковали трубы "Турецкого потока"
Российский шоу-бизнес
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Происшествия
Что-то рвануло в Каспийском море. Азербайджан утверждает, что это вулкан
Любовь Степушова Что решает поездка Лукашенко в Крым Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко посоветовал артистам не лезть в политику Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как улучшить благосостояние россиян при росте цен? Усам Оздемиров
Общество
Мясников развеял насаждаемый антипрививочниками миф о вакцинации от COVID-19
Бывший СССР
Литва просит ЕС "угомонить" Лукашенко, сплавляющего ей нелегальных мигрантов
Крым и Абхазию накрыл циклон: стихия унесла несколько жизней
Происшествия
Крым и Абхазию накрыл циклон: стихия унесла несколько жизней
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников