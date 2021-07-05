Лукашенко выбрал себе новую жертву из числа артистов

Генеральная прокуратура Белоруссии инициировала арест артистки Анжелики Агурбаш.

Против певицы возбуждены два уголовных дела по статьям УК Белоруссии. Агурбаш обвиняют в клевете на президента республики, а также в разжигании социальной розни и вражды.

"Агурбаш Анжелика Анатольевна в группе с неустановленными лицами также опубликовала в глобальной компьютерной сети "Интернет" сведения, содержащие оскорбления президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений", — сообщает официальный Telegram-канале Генпрокуратуры страны.

В ведомстве объяснили, что в Российскую Федерацию в июне 2021 года была направлена просьба о выдаче артистки.

Самой Анжелике Агурбаш было известно ранее о том, что её разыскивают власти Белоруссии. Она также знает, что силовые структуры настаивают на её экстрадиции, аресте и передаче в СИЗО.

Певица давно впала в немилость руководства Белоруссии за то, что была замечена у белорусского посольства в центре Москвы. Женщина выступала с поддержкой несогласных с результатами выборов в республике.

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