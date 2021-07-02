Тверской суд обязал Волкова ответить за свои слова

Закрытое заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина к Леониду Волкову состоится 15 июля в Пролетарском районном суде Твери.

Как сообщила пресс-служба компании "Конкорд", материалы дела уже направлены по месту регистрации Волкова. Напомним, что сторонник блогера Навального Леонид Волков обвиняется в распространении недостоверной и порочащей честь и достоинство бизнесмена информации.

Как отметили юристы "Конкорда", оспариваемые заявления Волкова исследуют в рамках уголовного дела. Суд потребовал у ответчика доказательства того, что распространенная об истце информация соответствует действительности. Юристы хотят привлечь навальниста к ответственности в соответствии с нормами российского права и рассчитывают на справедливое решение судебной инстанции.

Так же в пресс-центре отметили, что иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены на понуждение их к соблюдению российского законодательства.