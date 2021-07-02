Эксперт оценил идею предоставлять привитым дополнительный отпуск

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил предоставлять дополнительные дни отпуска гражданам, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

Данную инициативу в интервью телеканалу "360" прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Он заявил, что данная мера может стать дополнительным методом стимуляции вакцинации населения.

Однако есть один нюанс: решение об обязательной вакцинации принимаются региональными властями, а для того, чтобы работающим россиянам предоставили дополнительные дни отпуска, необходимо внести поправки в Трудовой кодекс.

Маловероятно, что работодатели поддержат данную инициативу, так как оплачивать дополнительные дни отдыха им придется за свой счёт.

С другой стороны, организации сейчас обязали выполнять план по вакцинации сотрудников, а предоставление дополнительных дней отпуска, возможно, станет дополнительной мотивацией для работников.

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