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Эксперт объяснил, как предотвратить взрыв газовых баллонов

Общество

В квартире на Качалинской улице в Москве произошёл взрыв, причиной стал перегрев газовых баллончиков для заправки зажигалок, которые хранились на кухне.

Эксперт объяснил, как предотвратить взрыв газовых баллонов

О том, как снизить риск взрыва газовых баллонов рассказал в интервью телеканалу "360" эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

Флаконы, предназначенные для бытового использования, обычно небольшие, а чем меньше объём баллончика, тем меньший ущерб он нанесёт, отметил он.

"Дело в том, что сосуды под давлением, которые имеют большой объем, или опасные газы, например кислород, к ним есть специальные требования по работе. Есть специальная инструкция, нормативы, персонал должен проходить обучение. Бытовой газ, в том числе такие баллончики, законодательно никак не регламентируется. Потому что и спичка в неумелых руках может создать серьезные проблемы", — пояснил эксперт.

Три правила

Чтобы исключить возможность взрыва газового баллона, необходимо соблюдать простые правила. Они указаны на упаковке.

"Их нельзя оставлять на солнце, нельзя держать возле открытого огня и нельзя давать баловаться детям. <…> Считается, что люди просто должны аккуратно с ними обращаться", — отметил Кузнецов.

По словам Кузнецова, газовые баллоны можно использовать не только для заправки зажигалок, но и для других устройств, которые поддерживают горение, например, газовых плит.

Серьёзные повреждения, пояснил эксперт, вызваны не мощностью взрыва, а тем, что помещение, в котором он произошёл, было очень маленьким по площади.

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БЫТОВОЙ ГАЗ В БАЛЛОНЕ. СОВЕТЫ СПАСАТЕЛЯ
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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