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Общество

В связи с высоким ростом заболеваемости COVID-19 власти ввели так называемые QR-коды, обладателям которых предоставляются все блага "докоронавирусного периода". Граждане, которые по каким-либо причинам отказались от прививки, должны соблюдать социальную дистанцию. А такие сферы, как "услуги, образование, торговля, общественный транспорт" и т. д. будут недоступны не привитым гражданам, как для работы, так и для посещения.

Россиян предупредили о мошенничестве со справками о вакцинации

Всё это спровоцировало активизации мошенников. Они начали активно создавать сайты Telegram-сообщества, направлением которых является продажа сертификатов о вакцинации от COVID-19, с занесением информации в личный кабинет на сайте Госуслуг.

Журналисты Общественной службы новостей решили проанализировать мошеннические ресурсы. Они выяснили, что, как правило, аферисты предлагают покупателю сертификата от COIVD-19 внести 50% суммы, однако высок риск того, что документ так и не будет выслан. Получив деньги, мошенник больше не выходит на связь. Также переписку с потенциальным покупателем часто ведёт бот, который отвечает стандартными фразами.

В большинстве Telegram-каналов, в которых покупателю предлагают приобрести подделанный COVID-сертификат, пересылают пользователей на Telegram-ботов, которые, стандартными текстовками предлагают сначала оплатить заказ, ввести свои персональные данные и только потом получить документ.

На другие вопросы боты не отвечают или просто отправляют заготовленные текстовки. Если пользователь обращается к администраторамTelegram-каналов — то они сначала требуют перевести деньги, а потом обещают выслать сертификат.

Могут быть реальные случаи, когда покупателю вышлют заветный документ, но без его электронного аналога на официальном сайте Госуслуг, ценность такого сертификата равна нулю.

Чаще всего покупатель остаётся без сертификата и без денег.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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