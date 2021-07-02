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Итальянский разработчик создал смесь игры "Тетрис" и бесконечных пещер

Общество » Отдых » Компьютерные игры

Видеоигровой разработчик из Венеции создал Blocky Dungeon. При её создании он вдохновлялся игрой советского и российского программиста Алексея Пажитнова, которую часто называют "наркотиком для мозга".

Итальянский разработчик создал смесь игры "Тетрис" и бесконечных пещер

В тактическом пазле Blocky Dungeon, как и в "Тетрис", нужно выставлять фигуры вида "тетрамино", которые падают сверху экрана. При успешном заполнении нижних полей они исчезают, тем самым поощряя игрока бонусными очками. Однако тут разработчик решил поменять фигуры на части пещеры, к тому же добавив сюда рыцаря под управлением игрока, а также противников.

"В этой игре вы исследуете пещеры, созданные вами по кусочкам! Перемещайте, вращайте и устанавливайте комнаты и коридоры подземелий и пробивайтесь через них рыцарем, сражаясь с врагами и собирая сокровища и предметы, которые помогут вам на пути!" — поясняет задумку разработчик небольшой индистудии SquareDev.

Не обошлось и без упрощений — в отличие от "Тетриса", фигуры здесь не падают сами по себе, их двигает постепенно сам игрок. Ранее разработчик также обмолвился, что в будущем он планирует добавить совместный режим.

Энтузиаст работает над игрой уже второй год, полноценный выход проекта в магазине Steam намечен на конец лета. Сейчас же разработчик распространяет своё творение на странице открытой платформы Itch.io, где пользователи сами решают, сколько заплатить за проект или платить ли вообще.

Алексей Пажитнов
Алексей Пажитнов

"Тетрис" Алексея Пажитнова вышел в 1984 году в СССР. А в конце 2020 начались съёмки одноимённого биографического фильма. Сюжет картины расскажет о масштабных судебных разбирательствах между корпорациями Atari и Nintendo, которые боролись за права на издание игры Алексея Пажитнова. Фильм эксклюзивно выйдет в сервисе Apple TV+.

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Автор: Александр Тарасов, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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