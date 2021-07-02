Экс-глава информагентства ТАСС Виталий Игнатенко возглавит ОРТ.
Приказ о его назначении гендиректором Общественного российского телевидения подписан. Об этом сегодня сообщается на официальном сайте Кремля.
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Если человек переболел "ковидом", то у него формируется иммунитет на клеточном уровне, который делает ненужной срочную вакцинацию.