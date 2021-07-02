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Бывший руководитель ТАСС возглавит ОРТ

Общество

Экс-глава информагентства ТАСС Виталий Игнатенко возглавит ОРТ.

Приказ о его назначении гендиректором Общественного российского телевидения подписан. Об этом сегодня сообщается на официальном сайте Кремля.

 

© kremlin. ru

Досье

  • Виталий Игнатенко родился 19 апреля 1941 года в Сочи.
  • В 1963 году он окончил факультет журналистики МГУ.
  • Работал в газете "Комсомольская правда", был первым замом главреда.
  • В конце 1980-х годов руководил журналом "Новое время".
  • В 1990–1991 годах был помощником Михаила Горбачева, главой президентской пресс-службы.
  • С 28 августа 1991 года по 17 сентября 2012 — гендиректор ТАСС. Эту должность с мая 1995 по март 97-го совмещал с постом зампредседателя российского правительства по вопросам СМИ.
  • С 1999 года — президент Всемирной ассоциации русской прессы и председатель Фонда ВАРП.
  • С ноября 2018 года — глава Совета по Общественному телевидению России.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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