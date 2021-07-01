Большинство россиянок рожают первенца в 25 лет

Большинство россиянок рожают первого ребёнка в 25 лет. У матерей такого возраста родилось 39,4 тыс. детей, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата за прошлый год.

24-летние женщины родили 37,4 тыс. детей, 26-летние — 37,1 тыс.

Три россиянки родили первого ребёнка в 12 лет.

Одна женщина стала матерью в 59 лет.

Вторым ребёнком чаще всего обзаводятся в 31 год, третьего и четвёртого — в 33 года. Пятый и последующий ребёнок чаще всего рождаются у 35-летних россиянок.

В целом по России наблюдается увеличение среднего возраста женщин, в котором они рожают ребёнка.

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