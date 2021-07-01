Психология цвета: как цвет одежды влияет на состояние человека

Иногда для того, чтобы вернуть чувство радости и избавиться от хандры, достаточно сменить образ. Яркие цвета в одежде — зелёный, белый, красный, а также сочные фруктовые и ягодные оттенки — помогут почувствовать себя счастливее, считает психолог Ольга Хабибулина.

счастье

По словам специалиста, цветовые вибрации позволят легко и быстро переключиться с негативного в позитивное состояние.

Магия цвета

Цвета

У каждого цвета есть своё значение и энергетический посыл. Так, оранжевый - это цвет радости и позитива. Он поможет получить энергетический заряд бодрости, а также подарит чувство блаженства и удовольствия от жизни. Эксперт советует сочетать его с синим, чтобы не растратить быстро энергию.

Жёлтый подарит ощущение лёгкости, свободы и радости.

Людям, которые не могут принять решение по какому-либо вопросу, психолог советует выбирать все оттенки зелёного.

Белый - базовый цвет любого гардероба и интерьера. Принято считать, что этот цвет расширяет сознание, так как сочетает в себе все цвета, которые нужны человеку.

Найти своё место в жизни в жизни поможет бирюзовый цвет. Он даёт духовную опору и осознание своей божественной природы. Можно не только отдавать предпочтение этому цвету в одежде, но и окружить себя соответствующими предметами интерьера.

Голубой цвет поможет самореализоваться. Этот цвет настроит естественный процесс саморегуляции организма, из жизни уйдет хаос, установится порядок.

А вот красный цвет поможет вернуть целеустремлённость и самоценность.

"Когда нам хочется яркости и самовыражения, мы красим губы красной помадой. Этот яркий цвет дает нам активную энергию для действий, при условии, если мы психологически здоровы и не находимся в истощенном, изможденном состоянии. Это цвет любви, страсти, красоты, нашей яркости и сексуальности", — пояснила психолог.

Оливковый цвет полезен людям, которые нуждаются в "перезагрузке". Этот цвет позволит разглядеть понять свое предназначение и выстроить чёткие приоритеты ценностей, сообщает сайт Москва 24.

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