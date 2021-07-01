Вирусолог РАН Александр Шестопалов заявил, что повышение смертности от COVID-19 связано с появлением новых вариантов вируса. В России третий день подряд фиксируется рекордный показатель по летальности - за последние сутки от болезни скончались 672 человека.
Шестопалов отметил, что эволюция вируса приводит к тому, что он начинает заражать другие категории населения. Кроме того, на повышенную смертность влияет отношению людей к болезни.
"Основная масса тяжело заболевших — это люди взрослого возраста. У этих людей есть сопутствующие, хронические заболевания и именно такие люди, скорее всего, расслабились", — приводит ОСН слова Шестопалова.
Наиболее серьёзная ситуация с COVID-19 наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах от вируса скончались 108 и 115 человек.
Всего за последние сутки в России выявлено 23 543 новых случая COVID-19.
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