Вирусолог РАН объяснил рекордную смертность от COVID-19 в России

Вирусолог РАН Александр Шестопалов заявил, что повышение смертности от COVID-19 связано с появлением новых вариантов вируса. В России третий день подряд фиксируется рекордный показатель по летальности - за последние сутки от болезни скончались 672 человека.

Шестопалов отметил, что эволюция вируса приводит к тому, что он начинает заражать другие категории населения. Кроме того, на повышенную смертность влияет отношению людей к болезни.

"Основная масса тяжело заболевших — это люди взрослого возраста. У этих людей есть сопутствующие, хронические заболевания и именно такие люди, скорее всего, расслабились", — приводит ОСН слова Шестопалова.

Наиболее серьёзная ситуация с COVID-19 наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах от вируса скончались 108 и 115 человек.

Всего за последние сутки в России выявлено 23 543 новых случая COVID-19.