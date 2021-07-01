Катя Гордон: обязательная вакцинация ведёт к гражданской войне

Известная правозащитница Екатерина Гордон выступила против гонений на антипрививочников.

Екатерина Гордон считает, что отказ от вакцинации россиян связан с недоверием к власти. Она раскритиковала способы взаимодействия власти с простыми людьми.

Юрист отметила, что ещё два года назад в начале пандемии все, кто говорил о рукотворной природе вируса, подвергались угрозам вплоть до уголовной ответственности.

"На моих глазах подвергались гонениям те люди, которые имели альтернативную точку зрения. Сейчас врачи, журналисты, общественники, добровольцы, юристы, имеющие другую точку зрения, начинают подвергаться реальным гонениям и сегрегации. Это уже было два года назад. Я любую нетерпимость к другой точке зрения воспринимаю как слабость этой точки зрения", — сказала Гордон в своём видеообращении в "Инстаграм".

Екатерина отметила, что допускает: многие адекватные политики и чиновники выступают за вакцинацию для того, чтобы спасти людей, однако она подозревает, что пока нет уверенности в вакцине, так как она, по мнению Гордон, не прошла должным образом испытаний.

"Делайте вакцину. Если не верите — не делайте, но перестаньте участвовать в этом конфликте, который расшатывает страну, который чреват очень серьёзными политическим кризисом. Нас ведут к реальной гражданской войне, к ненависти внутри страны. Давайте уважать мнение друг друга, давайте не бороться с альтернативной точкой зрения. Это начало конца. Давай оставим возможность врачам, профессорам и мне иметь иную точку зрения. Если вы сейчас дадите себя стравить, если вы сейчас примете вакцину ненависти, ничто не спасёт нас от окончательного развала страны, потери нашей российской идентичности. Мы едины, мы уважаем друг друга. Давайте об этом не забывать", — обратилась к аудитории Гордон.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.