С начала 2021 года пользователи потратили на мобильные игры $45 млрд

Согласно отчёту аналитической компании Sensor Tower, на видеоигры пользователи потратили почти на четверть больше, чем за аналогичный период в 2020 году.

Траты на мобильные игры в 2021 году

Что касается России, то ещё в июне прошлого года компания Qiwi отметила высокий спрос на компьютерные игры из-за самоизоляции.

Исходя из данных Sensor Tower, пользователи больше всего оставили денег в магазине Apple — $26 млрд, что на 13,5% больше, чем за аналогичные первые шесть месяцев в 2020 году. И больше, чем у Google, который смог привлечь лишь $18,7 млрд, однако рост составил уже 24,7%.

Самыми прибыльными играми на начало 2021 года оказались:

Genshim Impact,

Roblox,

Coin Master,

Honor of Kings

и PUBG Mobile.

Последние два "тайтла" созданы силами одной из крупнейших китайских корпораций — Tencent. А в 2019 году она же объявила о партнёрстве с разработчиками Roblox, чтобы игра появилась в Китае.

В среднем в магазинах Google и Apple пользователи оставили почти $65 миллиардов, если учитывать покупки не только игр, но и приложений. Однако на последние приходится лишь 31,1% всех трат пользователей. Вместе с тем, общее число потраченных денег в обоих магазинах более чем на четверть выше, нежели в начале 2020 года. И здесь тоже Google отстаёт от своего конкурента в виде Apple — в магазине последнего пользователи оставили больше $41 млрд.

При этом число загрузок игр в App Store по сравнению с началом 2020 года лишь упало, но незначительно, сейчас они составляют 28,1 млрд. В то время как в Google Play они лишь выросли, но всего на несколько процентов, общее число не превышает 23,7 млрд. Среди одной из самых загружаемых игр до сих пор остаётся Among Us, самый пик популярности которой пришёлся на середину прошлого года.

Число загрузок игр в магазинах приложений в 2021 году

Ранее, сообщество родителей ParentsTogether опубликовало заявление, в котором они раскритиковали разработчиков мобильной игры Roblox. По их мнению, дети могут потратить в игре тысячи долларов, что сопоставимо с настоящим казино.

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