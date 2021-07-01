В России могут повысить максимальную скорость на дорогах до 150 км/ч

Глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что ведомство рассматривает возможность повышения максимальной скорости на некоторых дорогах до 150 км/ч. По его словам, это возможно сделать только при условии сохранения безопасности движения.

"Рассматриваем повышение скорости до 150 км в час на некоторых участках дорог, но там, где это безопасно", — приводит ТАСС слова Черникова.

По мнению Черникова, водители будут благодарны, если смогут ехать быстрее на безопасных участках. Также Госавтоинспекция разрабатывает информационную систему, которая позволит выявлять в общем потоке злостных нарушителей.

Сейчас максимальная скорость на некоторых участках дорог составляет 130 км/ч. В таком режиме можно ехать по дорогам, где установлены знаки "Автомагистраль" и "Ограничение максимальной скорости" 130.