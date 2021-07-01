EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Они подвинут границы: Киев "нажаловался" НАТО на Россию в Чёрном море
Известие об идее постановки мюзикла "Форсаж" вызвало восторг у Цискаридзе
Турция вышла из договора о предотвращении насилия в отношении женщин
ФСБ опубликовала видео задержания неонацистов в Белгороде
"Тут сейчас зима": Бузова показала тонкую фигуру в мини-купальнике
Ким Чен Ын заявил, что ценит дружбу с Китаем
Россия отправит в Центральноафриканскую Республику еще 600 инструкторов 
Степаненко возобновила войну с Петросяном за имущество
Российский судья Карасёв будет работать на матче Чехия - Дания

В России могут повысить максимальную скорость на дорогах до 150 км/ч

Общество

Глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что ведомство рассматривает возможность повышения максимальной скорости на некоторых дорогах до 150 км/ч. По его словам, это возможно сделать только при условии сохранения безопасности движения.

"Рассматриваем повышение скорости до 150 км в час на некоторых участках дорог, но там, где это безопасно", — приводит ТАСС слова Черникова.

По мнению Черникова, водители будут благодарны, если смогут ехать быстрее на безопасных участках. Также Госавтоинспекция разрабатывает информационную систему, которая позволит выявлять в общем потоке злостных нарушителей.

Сейчас максимальная скорость на некоторых участках дорог составляет 130 км/ч. В таком режиме можно ехать по дорогам, где установлены знаки "Автомагистраль" и "Ограничение максимальной скорости" 130.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
В России могут повысить максимальную скорость на дорогах до 150 км/ч
"Яблоко" просит для России "Пфайзер" и "Модерну"
Закат "нефтеномики": Греф рассказал про баррель по 26$ и потери на 4 трлн
Станут ли учения Sea Breeze-2021 началом войны
Нужно ли лечить "глаза змеи"
Макеева возмутилась, когда её назвали нищей
Они подвинут границы: Киев "нажаловался" НАТО на Россию в Чёрном море
Известие об идее постановки мюзикла "Форсаж" вызвало восторг у Цискаридзе
Турция вышла из договора о предотвращении насилия в отношении женщин
ФСБ опубликовала видео задержания неонацистов в Белгороде
Популярное
Российский шоу-бизнес
Отпуск Петросяна с супругой на Мальдивах завершился слезами

Подписчики Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой следили за отпускным контентом знаменитостей в социальных сетях, так и не дождавшись от пары совместных снимков с отдыха.

Отпуск Петросяна с супругой на Мальдивах завершился слезами
В Сети не узнали Собчак без макияжа
Российский шоу-бизнес
В Сети не узнали Собчак без макияжа
Мир. Новости мира
Запад твердо решил "скинуть Украину с баланса"
Российский шоу-бизнес
Шатающаяся Бузова в мини-юбке едва не свалилась на газон
Любовь Степушова Россия выигрывает у США "газовую войну" Любовь Степушова Василий Амирджанов Сенаторы обвинили Запад в срыве вакцинации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Украина в пролёте: назван "самый активный партнёр НАТО"
Российский шоу-бизнес
Коллега Гулбиса выдвинул свою версию смерти актёра
Путин раскрыл секрет своей вакцинации
Политика. Новости и аналитика
Путин раскрыл секрет своей вакцинации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников