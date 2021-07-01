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В сэндвичах с тунцом от Subway тунца найти не удалось даже под микроскопом

Общество

Газета "Нью-Йорк Таймс”провела лабораторный анализ бутербродов в сети быстрого питания Subway. Результаты сильно ударили по репутации бренда.

В сэндвичах с тунцом от Subway тунца найти не удалось даже под микроскопом

В частности, анализ показал, что ни один из них бутербродов с тунцом не содержит даже следа настоящего тунца.

"Почти невероятно, но то, что Subway выдает за тунца, на самом деле всего лишь смесь различных ингредиентов”, — пишет таблоид.

Теперь на сеть поданы иски в суд за ложную рекламу и продажу неизвестных продуктов.

"Поскольку не было продуктов амплификации, которые можно было бы получить из ДНК, ученые заявили, что они "не могут идентифицировать вид” того, что Subway пытается выдать за тунца. Но совершенно определенно: ни один из 5 видов рыб, которые могут быть законно помечены как тунец, в указанных бутербродах не содержится.”

Ученые выяснили, что существует только два варианта того, почему тунец не может быть обнаружен в образцах от Subway:

"Во-первых, он настолько сильно обработан, что сделать идентификацию невозможно;

Во-вторых, его (тунца) или чего-то хоть минимально на него похожего там изначально и не было".

Расследование продовольственного мошенничества было инициировано жалобой, поданной в окружной суд США Северного округа Калифорнии, в которой утверждается, что Subway обманывает клиентов "в покупке продуктов питания, которые полностью лишены ингредиентов, которые указаны на упаковке.”

В ответ сеть Subway заявила, что "поставляет 100% приготовленного тунца в свои рестораны.”

"Тунец-один из наших самых популярных сэндвичей, — утверждает Катя Нолл, старший директор Subway по глобальной безопасности и качеству продуктов питания. — Наши рестораны получают чистый тунец, смешивают его с майонезом и подают гостям свежеприготовленный бутерброд.”

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